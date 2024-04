Wisła Kraków wspiera swojego napastnika. Nie wiadomo, kiedy wróci do gry

Jesień w rezerwach Wisły Marcin Bartoń rozpoczynał jako napastnik numer jeden i to z nadziejami na awans nawet do pierwszej drużyny, z którą zresztą od czasu do czasu trenował. Zagrał nawet w letnim sparingu z Polonią Bytom. Nie można powiedzieć, żeby od startu sezonu w IV lidze, do rywalizacji w której przystąpiła rezerwa, Bartoń nie wykonywał zupełnie swojego zadania, bo przez całą jesień strzelił sześć bramek dla liderującej „Białej Gwiazdy”.

W trakcie rozgrywek każdy, kto śledził mecze drużyny Mariusza Jopa, musiał zauważyć jednak, że zawodnik nie jest do końca sobą na boisku, że jego dyspozycja po prostu spada z tygodnia na tydzień. Koniec końców w hierarchii napastników wiślackich rezerw zdystansował go Dominik Sarga, który doczekał się nawet debiutu w pierwszej drużynie w meczu ligowym. Bartoń, który taki debiut zaliczył już w poprzednim sezonie, teraz nie mógł liczyć na awans do pierwszej drużyny, bo prezentował się słabiej. Nikt głośno o tym w Wiśle wtedy nie mówił, ale też wielką tajemnicą dla osób, które wiedzą, co się w klubie dzieje, nie było, że nie kryje się za tym jakieś złe podejście młodego piłkarza do swoich obowiązków, a bardziej problemy zupełnie niezwiązane z piłką nożną.