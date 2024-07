Wisła Kraków wzmacnia obronę. Giannis Kiakos piłkarzem „Białej Gwiazdy”

26-letni Giannis Kiakos urodził się w Niemczech w Bambergu. I to nad Renem zaczynał swoją przygodę z futbolem. Był zawodnikiem młodzieżowych drużyn: Spvgg Greuther Furth, FSV Erlangen-Bruck oraz Wurzburger Kickers. Ostatnim klubem w Niemczech, w jakim grał Kiakos był SpVgg Bayreuth. W 2019 roku wyjechał do Grecji, gdzie kolejno reprezentował barwy: AS Meteora, Panionios, Volos NPS, Ionikos Nikeas, a od 2022 PAS Giannina. W minionym sezonie w tym ostatnim klubie grał regularnie, wystąpił w 20 meczach greckiej ekstraklasy, strzelił jednego gola. Ostatnio rozwiązał z Gianniną kontrakt, a teraz podpisał go z Wisłą.

