Wisła Kraków. Yaw Yeboah: Wszyscy czujemy duże zaufanie trenera Guli Bartosz Karcz

- Nie odczuwam wielkiej presji przed tym meczem. Znamy swoją wartość. Wiem, że Lech Poznań to dobra drużyna, ale ja koncentruję się przede wszystkim na sobie, na tym, co mam do wykonania. Liczy się nasz zespół, a uważam, że jesteśmy w tym momencie na tyle mocni, że możemy wygrać w tej lidze z każdym zespołem. Wierzę, że w piątek też będzie to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu - mówi piłkarz Wisły Kraków Yaw Yeboah.