Wisła Kraków zaczęła porządki. Są pierwsze rozstania z piłkarzami

Wisła w środę poinformowała, że dłużej jej piłkarzami nie będą David Junca i Dejvi Bregu. Obu wygasły kontrakty i nie zostaną przedłużone. Pierwszy trafił do zespołu „Białej Gwiazdy” na początku 2023 roku i miał bardzo dobrą pierwszą rundę w nowych barwach. Zagrał w trzynastu meczach, strzelił jedną bramkę i dał się poznać jako nowoczesny, szybki boczny obrońca z bardzo dobrym dośrodkowaniem. Po takim początku David Junca został na kolejny sezon i już tak różowo nie było. W całych rozgrywkach 2023/2024, łącznie z Pucharem Polski zagrał w 18 meczach. Daleko mu jednak było do dyspozycji z pierwszego półrocza w Wiśle. Owszem, trapiły go kontuzje, ale nimi nie można wszystkiego tłumaczyć. Np. łapania w nieodpowiedzialny sposób czerwonych kartek. Można zatem powiedzieć, że w Wiśle David Junca pokazał, że ma duże możliwości, ale też spore wahania formy.

Dejvi Bregu trafił natomiast do Wisły kilka miesięcy temu, zimą. To miała być okazja na wzmocnienie rywalizacji na skrzydłach. Albańczyk okazał się jednak klasycznym transferowym niewypałem. Zagrał w czternastu meczach, strzelił jedną bramkę, ale generalnie nie spełnił oczekiwań. Bywały mecze, że nie mieścił się nawet w kadrze. I to w zasadzie mówi wszystko…

Wszystko wskazuje też na to, że zakończenie współpracy z dwójką David Junca, Dejvi Bregu to dopiero początek. Można się spodziewać, że nie są to ostatnie rozstania, o jakich Wisła będzie informować w najbliższym czasie.

