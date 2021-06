Wisła Kraków. Zdenek Ondrasek nie wróci. W środę ma podpisać kontrakt z nowym klubem [AKTUALIZACJA: Sprawa się komplikuje] Tomasz Bochenek

Zdenek Ondrasek był piłkarzem Wisły Kraków w latach 2016-2018 Wojciech Matusik

Zdenek Ondrasek w środę podpisze kontrakt z FCSB i dołączy do drużyny - poinformowały rumuńskie media. Informację o porozumieniu z czeskim napastnikiem potwierdził, m.in. serwisowi fanatik.ro, właściciel klubu z Bukaresztu, Gigi Becali. AKTUALIZACJA: Według środowych informacji prosport.ro, transfer nie jest wcale formalnością, ponieważ piłkarz musi jeszcze dojść do porozumienia w sprawie rozstania z Viktorią Pilzno, czyli jego obecnym klubem. Tak czy inaczej jednak, na powrót Ondraska do Wisły Kraków się nie zanosi.