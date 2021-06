Wisła Kraków? Zdenek Ondrasek negocjuje z innym klubem. Właściciel FCSB mówi o kulisach rozmów

W tym momencie jednak gorący temat to negocjacje Czecha z FCSB. Ze szczegółami opowiedział o nich właściciel klubu Gigi Becali serwisowi digisport.ro. Zdradził, że Ondrasek chce kontrakt na dwa lata, on zaproponował mu natomiast umowę na rok, która zostałaby przedłużona na kolejny sezon, jeśli piłkarz zagra w 70 procentach meczów.

Ondrasek ma za sobą statystycznie mało efektowny sezon w Viktorii Pilzno (w 31 meczach czeskiej ligi zdobył 6 goli). To jednak niedawny reprezentant Czech, a kibice Wisły Kraków wciąż pamiętają jego udaną końcówkę trzyletniego pobytu w klubie (2016-2018). O możliwości powrotu Ondraska do Wisły mówił obejmując zespół trener Adrian Gula, dotychczas szkoleniowiec Zdenka w Viktorii.

Czekamy więc na informacje z Rumunii. Zdenek Ondrasek bez klubu nie zostanie, bo wiąże go jeszcze dwuletnia umowa z Viktorią. A do Krakowa na pewno będzie i tak wpadał, no bo życie układa sobie z Polką, Darią Dembińską, poznaną podczas swojego pobytu w Wiśle.