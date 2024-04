Wisła Kraków przedłużyła kontrakty z kilkoma piłkarzami Bartosz Karcz

12.07.2023 myslenice,mecz wisla krakow - polonia bytom, nz alvaro ratona, fot. andrzej banas / polska press Andrzej Banas

Wisła Kraków przedłużyła kontrakty z grupą piłkarzy. Na liście są bramkarz Alvaro Raton, Roman Goku, Marc Carbo i Jesus Alfaro. Nie jest to jednak wynik jakichś negocjacji w ostatnim czasie, a po prostu zadziałał we wszystkich tych przypadkach automat, czyli klauzula, jaką mieli wspomniani gracze zapisaną w umowie, gdy przychodzili do zespołu „Białej Gwiazdy”.