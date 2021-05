Wisła Kraków chce wzmocnić atak. To w tym momencie priorytet

Gdy już było wiadomo, że Beqiraj nie rozwiąże problemów w ataku Wisły, sprowadzono z Rakowa Częstochowa Felicio Brown Forbesa. To był dobry transfer, bo reprezentant Kostaryki udowodnił, że potrafi strzelać bramki. Tylko, że w końcówce sezonu mocno się zaciął, już nie trafia do siatki. Dwóch pozostałych napastników Wisły wkrótce rozstanie się z klubem. Aleksander Buksa odejdzie, bo nie przedłużył umowy, a Żan Medved mógłby z Beqirajem stawać w szranki w klasyfikacji na największy niewypał transferowy sezonu i nie byłby bez szans na wygraną… Słoweniec wróci zatem do Slovana Bratysława, bo przy ul. Reymonta nikt nawet nie pomyśli, żeby przedłużyć jego wypożyczenie, w wykupieniu nawet nie ma co wspominać.

Kto zatem będzie strzelał bramki dla Wisły w nowym sezonie? Wisła już podpisała kontrakt z młodym Hubertem Sobolem, ostatnio piłkarzem Lecha Poznań. Jest on jednak po poważnej kontuzji, przez wiele miesięcy w ogóle nie grał, więc trudno liczyć na to, że z marszu stanie się numerem jeden w ataku „Białej Gwiazdy”. Klub intensywnie szuka zatem takiego piłkarza, który tym numerem jeden mógłby zostać, a w mediach ukazują się nazwiska kolejnych zawodników. Serwis transfery.info informował w ostatnich dniach, że w Krakowie rozważają sprowadzenie do „Białej Gwiazdy” Zdenka Ondraska, który grał tutaj już w latach 2016-2018. Rozegrał wtedy dokładnie 50 meczów, strzelił w nich 21 bramek. Z Krakowa Czech wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał w FC Dallas. Obecnie Ondrasek jest piłkarzem Viktorii Pilzno, z którą ma kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Ma być jednak ponoć nie do końca zadowolony ze swojej sytuacji w Pilznie i chętnie rozstałby się z tym klubem. Problem w tym, że w Viktorii ma również wysoki kontrakt, jakiego Wisła na pewno mu nie da. W Krakowie mogliby co najwyżej liczyć na przywiązanie Czecha do klubu, w którym dobrze się czuł oraz fakt, że jego żona jest Polką… Trudno w tym momencie spekulować, czy takie argumenty będą brane pod uwagę i czy Ondrasek ostatecznie rzeczywiście będzie chciał z Viktorią się pożegnać. Tym bardziej, że ostatnio znów zaczął grać. W środę zaliczył 90 minut w prestiżowym starciu ze Sparta Praga. Dodajmy, Viktoria ten mecz przegrała 1:3, a Ondrasek gola nie strzelił.