Wisła Kraków żegna trzech kolejnych piłkarzy

Dani Ramirez to syn byłego już dyrektora sportowego Kiko Ramireza. W rezerwie grał regularnie, w sumie zaliczył 23 mecze, strzelił jedną bramkę. Marc Grau trafił do Wisły mniej więcej w tym samym czasie. Również był podstawowym zawodnikiem drugiej drużyny, w której zagrał 27 razy, strzelając sześć goli.

Z kolei Kacper Szewczyk to bramkarz. Grał w młodzieżowych drużynach Wisły od 2021 roku w Centralnej Lidze Juniorów. Był też wypożyczony do Hutnika Kraków. Na początku minionego sezonu wrócił do Wisły i w jej rezerwie zagrał osiem razy, a w czterech spotkaniach zachował czyste konto.

Co ciekawe, jak informuje Wisła Kraków, zaproponowała ona całej trójce przedłużenie kontraktów, które wygasały 30 czerwca, ale strony nie doszły do porozumienia.