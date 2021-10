Wisła Kraków. Zobacz kibiców „Białej Gwiazdy” w Gliwicach [ZDJĘCIA]

Kibice Wisły do Gliwic licznie chcieli wybrać się już w marcu 2020 roku. Miało się ich tam stawić około dwóch tysięcy. Pandemia zastopowała jednak wtedy wszystko, również rozgrywki piłkarskie. A gdy je wznowiono, grano przy pustych trybunach. Na zakończenie poprzedniego sezonu kibice mogli wejść na stadiony ekstraklasy, a że Wisła grała wtedy akurat w Gliwicach, to zjawiło się ich na stadionie Piasta około dwustu.

Teraz można było zorganizować wszystko wcześniej, dlatego kibice „Białej Gwiazdy”, których wspierali również zaprzyjaźnieni fani Ruchu Chorzów, stawili się tak licznie na wyjeździe swojej drużyny i głośnym dopingiem wspierali ją przez całe spotkanie.

Dodajmy, że kibice Piasta przygotowali na mecz z Wisłą specjalną oprawę. Na płocie powiesili transparent z napisem „Friendship without borders”, a w czasie pierwszej połowy rozwinęli dodatkowo tzw. sektorówkę nawiązującą w treści do przyjaźni gliwickich fanów z BATE Borysów. Poza stadionem odpalono do tego sztuczne ognie.