Wiślanie Jaśkowice - Unia Tarnów. Baraż o awans do III ligi, akt pierwszy

Wiślanie okazali się najlepsi w krakowsko-oświęcimskiej grupie IV ligi, Unia wygrała IV ligę tarnowsko-sądecko-podhalańską. To, że w Małopolsce istnieją dwie grupy IV ligi powoduje, że potem ich mistrzowie o awans powalczyć muszą w barażu - no bo Małopolska dysponuje przecież jedną przepustką do III ligi.

Obie ekipy mają już barażowe wspomnienia. Wiślanie - bardzo dobre, bo w 2017 roku awansowali po bojach z Limanovią. Unia - wspomnienia fatalne z dwóch poprzednich lat, kiedy najpierw drogę do trzeciej ligi zagrodziła jej Jutrzenka Giebułtów, a w 2020 roku Cracovia II.