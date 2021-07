Wizyta premiera Morawieckiego na Sądecczyźnie. Głównym tematem Polski Ład i „sądeczanka” [ZDJĘCIA]

Podróż szefa rządu na Sądecczyznę odbyła się między innymi w ramach promocji rządowego programu Polski Ład. Wizyta na placu budowy mostu w Kurowie stała się pretekstem do poruszenia tematu budowy „sądeczanki”.

- Ta piękna konstrukcja z dawna oczekiwana nie tylko łączy dwa brzegi Dunajca, ale jest jednocześnie bardzo ważnym połączeniem gospodarczym, komunikacyjnym i turystycznym. Patrząc z perspektywy wdrażania Polskiego Ładu, to most tworzący nowe perspektywy. To właśnie dzięki takim konstrukcjom gwarantujemy zwiększone możliwości dla przedsiębiorców i całego regionu - powiedział premier.