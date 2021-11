Władze Krakowa chcą stworzyć muzeum sportu w parku Jordana. Mieszkańcy domagają się konsultacji społecznych

"25 lat czekaliśmy na to, aż w końcu pawilon Jordanówki wróci w ręce miasta. Radość z jej odzyskania była jednak przedwczesna. Najpierw okazało się, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu, a ostatnio Pan Prezydent Jacek Majchrowski poinformował nas, że w budynku tym ma powstać muzeum sportu. To rodzi pytania o to, czy jest to jedyny i najlepszy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca?" - zastanawiają się mieszkańcy w petycji.