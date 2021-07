Wojciech Ankowski. W Cracovii był królem strzelców, teraz został trenerem juniorów. "Doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić krok do przodu" Tomasz Bochenek

Wojciech Ankowski piłkarzem Cracovii był przez dwa lata. W sezonie 2002/2003 strzelił w trzeciej lidze 22 bramki, dając potężny wkład w awans "Pasów" do drugiej ligi (która wtedy naprawdę była drugą). Teraz, po 17 latach, wrócił do klubu w roli trenera drużyny juniorów starszych. - Prowadzenie zespołu U-18 na poziomie Centralnej Ligi Juniorów to moim zdaniem praca bliższa prowadzeniu drużyny seniorskiej niż młodzieżowej - mówi 41-letni szkoleniowiec.