Wojnicz. Policyjne kontrole przy drodze wojewódzkiej 975 pod Tarnowem. Tym razem zamiast mandatów były pouczenia i pokazy [ZDJĘCIA]

Policyjna kontrola prędkości pod Tarnowem

Kontrole prędkości odbywały się we wtorek (21.09). Policjanci tym razem jednak łaskawszym okiem patrzyli na kierowców. Mandatów nie było, za to mundurowi zaproponowali, by zmotoryzowani zobaczyli jakie zagrożenia mogą napotkać na drogach. Dzięki współpracy z Fundacją Prodriver w rejonie Wojnicza utworzono punkt, w którym kierowcy mogli doświadczyć, jak wygląda dachowanie samochodu i co w takim momencie dzieje się z człowiekiem.

Dodatkowo można było doświadczyć reakcji kierowcy po 12-godzinnym prowadzeniu samochodu oraz zobaczyć świat oczami wsiadającego za kierownicę po alkoholu.

Akcja odbywała się w ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Roadpol Safety Days)