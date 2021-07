Wraca Małopolski Festiwal Smaku - największe w Polsce regionalne wydarzenie kulinarne

Małopolski Festiwal Smaku odbywa się cyklicznie od 2005 roku w formie plenerowych kiermaszów. To wielkie kulinarne święto, podczas którego odbywają się pokazy gotowania w festiwalowej kuchni połączone z degustacjami, prezentacja lokalnych wyrobów z możliwością zakupu. Pierwsza z imprez odbędzie się w najbliższy weekend, 10 lipca w Starym Sączu

Małopolski Festiwal Smaku to wielkie kulinarne święto, podczas którego smakosze mogą spróbować regionalnych specjałów, przygotowanych zarówno przez koła gospodyń wiejskich jak i lokalnych wystawców. Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania i rozsmakowania się w tradycyjnych potrawach, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej. Do zobaczenia już w najbliższą sobotę w Starym Sączu - podkreśla marszałek Małopolski Witold Kozłowski.