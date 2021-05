"Wujaszek Wania" - nowy spektakl na afiszu Teatru Ludowego

Małgorzata Bogajewska przywołała na Scenę Pod Ratuszem XIX-wiecznego rosyjskiego dramatopisarza, co aktualnego mówi dziś Antoni Czechow?

- Czechow obrazował człowieka, którego świat stanął na krawędzi ogromnych zmian i który, w związku z tym, się zagubił, usiłuje na nowo zdefiniować własne szczęście i to, po co może w życiu sięgnąć. Człowieka stawiającego pytanie o to kim jest, odrzucającego swoje poprzednie wybory, nazywając je poświęceniem dla innych. Człowieka, który wstydzi się swojego życia - to jedna z najważniejszych emocji w tym tekście - mówi Małgorzata Bogajewska. - Pandemia jest z jednej strony okresem przymusowego zatrzymania, z drugiej czasem zmiany, kiedy weryfikujemy bardzo wiele, i w obszarze naszego życia, i wyborów. Musimy się na nowo definiować, określać, kim jesteśmy, jak chcemy żyć i o tym jest sztuka Czechowa.