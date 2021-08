Wyjątkowe muzeum elektroniki. Każdego eksponatu można dotknąć i użyć. Wielka gratka dla fanów elektroniki [ZDJĘCIA]

Krakowskie Muzeum Elektroniki przy ul. Wrocławskiej 8 to prawdziwa gratka dla fanów wszelakich sprzętów elektronicznych. Lwią część kolekcji stanowią stare konsole do gier - SNES, Sega Mega Drive, Gameboy. Do tego oryginalne flipery, czy automaty do gier. Starsi mogą przypomnieć sobie swoje dzieciństwo, a młodsi mogą zobaczyć, jak wolny czas spędzali ich rodzice.

W muzeum znajdziemy też stare radia, telefony, w tym pierwsze komórki, z kultową Nokią 3310.

Najważniejszą cechą muzeum jest to, że nie ma żadnych szyb czy barierek, a większość zbiorów jest wystawiona tak, aby każdy mógł dotknąć i poczuć na własnej skórze, choćby jak pracowały suwaki w radiu czy jak sterowało się dżojstikiem. W gry można zagrać na w sumie 40 stanowiskach.