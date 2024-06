Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 17.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 17.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (17.06 6:03) nie ma prądu w małopolskim?

Nowy Sącz Nowy Sącz ulica Węgierska, Popradzka, Gospodarska, Zakładników.

17.06 od godz. 4:58 do 7:00 powiat chrzanowski Rokochów Zakole B, Rozkochów ul. Źródlana, Kwiatowa., Rozkochów ulice: Sikorskiego, Łąkowa, Potokowa, Wąska, Kopernika, Babicka, Podlesie, Źródła, Rozkochów ulice: Sikorskiego, Na Górce, Podgórna, Potokowa, Sobieskiego, Boczna, Piaśnica, Strażacka, Kopernika, Mała, Cisowa, Źródlana, Chemików, Wojskowa, Na Bagnie,, Rozkochów ul. Sikorskiego,

17.06 od godz. 5:17 do 9:15 powiat krakowski Poskwitów ul. Warszawska , Prywatna, Iwanowice Dworskie ul. Warszawska, Jesionowa, Modrzewiowa, Krótka od 14.06 godz. 8:00 do 14.07 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Muzyczki, Bruzdowa, Pajęcza, Camping, ul. Wirowców 3 do 9, Kamedulska 1 do 21, 2 do 32, Księcia Józefa 117 do 125, 125A do F

18.06 od godz. 7:30 do 12:00

Kraków ul. Tokarzewskiego, Tatarakowa, Dom weselny

18.06 od godz. 8:00 do 17:00 Kraków ul. Branicka, Zaporębie, Kierunek ZK-7133

18.06 od godz. 13:00 do 17:00 Kraków ul. Prądnicka 60, 66 oraz 66A.

19.06 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków ul. Węgrzynowicka

20.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków Węgrzynowice Obwód 2 w kierunku Wadowa

20.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Księcia Józefa od nr. 17 do nr. 31 21.06 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków ul. Kocmyrzowska od pętli tramwajowej do ul. Kantorowickiej

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Koło Strzelnicy 2, 4, 8, 10 i 12, ul. Pod Sulnikiem 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Nasza (Plac Budowy) oraz okolice ww. adresów.

od 21.06 godz. 22:30 do 22.06 godz. 2:30 Nowy Sącz w Nowym Sączu ulica Grybowska budynki zasialne ze złącza kablowego numer 333 i okolice.

17.06 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice.

18.06 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342.

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 w Nowym Sączu ulice: Radziecka od skrzyżowania z ulicą Stroma w kierunku ulicy Podmłynie do okolic numerów: 33, 36, 46, ulica Barbackiego od okolic numerów 125, 125A do skrzyżowania z Radziecką.

19.06 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Jaworzyńska od numeru 1A do okolic numeru 4B, Gorczańska od okolic numeru 7 do numeru 12E wraz z sąsiednimi.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Nowy Sącz ulice: Miodowa, Obłazy od strony Lwowskiej do numeru 16, Lwowska od numeru 238 w stronę Grybowa do okolic numeru 302A, w Piątkowej budynki od ulicy Piątkowskiej w stronę Grybowa do osiedla Góra i okoliczne.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi.

26.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Nowym Sączu ulica Osiedlowa budynek numer 27 i okoliczne.

27.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu, ul. 1 Brygady, budynek nr 2

28.06 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulica Górki Zawadzkie od skrzyżowania z ulicą Mała Poręba w stronę ulicy Nawojowskiej po obydwu stronach drogi do okolic numeru 91, w Nawojowej ulica słoneczna i okolice.

2.07 od godz. 7:00 do 11:00 Tarnów TARNÓW: Drużbackiej 1 i 3

17.06 od godz. 9:00 do 12:00 Wola Rzędzińska za torami w kierunku Ładnej

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 Zawada okolice kościoła

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zawada - okolice kościoła.

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat bocheński Mikluszowice k/ Kościoła

17.06 od godz. 8:00 do 11:00 Wola Drwińska, Wyżyce koło szkoły

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 m. Moszczenica dz. 419/1 - firma Operatorzy Komunikacyjni P4 Sp. z o. o. Baza telefonii komórkowej ; m. Siedlec dz. 337/1

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 m. Stradomka , wieś , od stacji trafo kierunek potok Stradomka 18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Stradomka , wieś , od stacji trafo kierunek potok Stradomka

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Buczyna przysiółki : Ostręgowiec , Musonka , Na Brzegu ; m. Stradomka numery : 15 , 29 , 30 , 37 i dz. 185

18.06 od godz. 8:00 do 9:30 Buczyna przysiółki : Ostręgowiec , Musonka , Na Brzegu ; m. Stradomka numery : 15 , 29 , 30 , 37 i dz. 185

18.06 od godz. 13:00 do 15:30

Rzezawa - Elektrownia fotowoltaiczna Rzezawa 1 i Rzezawa 2.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 m. Buczyna , centrum wsi ; przysiółek Podbrowar

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Buczyna , centrum wsi ; przysiółek Podbrowar

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Grobla

20.06 od godz. 8:00 do 11:00 MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ , PRZYSIÓŁKI : ŁĄKI , MOGILANY ; OBRZEŻE GRUSZOWA

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach

27.06 od godz. 7:00 do 8:30 Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych 27.06 od godz. 7:30 do 16:00 Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych

27.06 od godz. 7:30 do 17:00 Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych

27.06 od godz. 7:30 do 17:00 Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach

27.06 od godz. 15:00 do 17:30

powiat brzeski Łopoń, Kamieniec i okoliczne domy, stacja paliw, domy przy DK94, domy w Sufczynie na południe od Łoponia

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łopoń

20.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat chrzanowski Bolęcin ulice: Zakopiańska, Brzozowa, Handlowa,

17.06 od godz. 8:00 do 10:00

Bolęcin ulice: Brzozowa

17.06 od godz. 10:00 do 16:00 Rozkochów ul. Sikorskiego, Łąkowa, Potokowa, Wąska, Babicka, Przy lesie, Kopernika, Kwiatowa, Źródlana

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 Kwaczała w rejonie ulic: Kamionka Duża, Kamionka, Widokowa, Wiertnicza

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Chrzanów ulica: Orkana,

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Młoszowa ulice: Szembeka, Przy Torze, Na Piaskach, Trzecia, Sosnowa

18.06 od godz. 8:15 do 12:30 Jaworzno ul. Jesienna 42

18.06 od godz. 8:30 do 13:30 Kwaczała Ul: Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Krótka, Prosta, Stochla, Gródek, Przecznica, Boczna, Spokojna

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 Myślachowice ulice: Chrzanowska, Trzebińska, Kamienna, Parkowa,

19.06 od godz. 8:00 do 16:00 Balin ulice: Dwudziestego pierwszego Stycznia, Chmielna, Podskarpie, Gronowa, Luszowicka, Gwardzistów, Wodna, Ratki,

19.06 od godz. 8:15 do 12:30

Libiąż ulica Partyzantów 46

20.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kwaczała W rejonie ulic: Cicha, Wyszyńskiego, Stroma, Graniczna, Henryka Pobożnego, Jana Pawła II, Kamionka Mała, Skalna, Przecznica, Zacisze

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kwaczała W rejonie ulic: Cicha, Wyszyńskiego, Stroma, Graniczna, Henryka Pobożnego, Jana Pawła II, Kamionka Mała, Skalna, Przecznica, Zacisze

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Libiąż: ul. Wilcza, dz. nr 3779/5

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Poręba Żegoty Ul: Szembeków, Willowa, Pod Dębami, Za Dworem, Skalista

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat dąbrowski Bolesław ul. Kluczewska

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Olesno - działki nr 574/2, 501/4, 497.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Radwan, Skrzynka, Wola Mędrzechowska - okolice kaplicy w Radwanie.

18.06 od godz. 9:00 do 16:00 Nowa Jastrząbka - okolice hotelu oraz Smyków - ul. Leśna.

19.06 od godz. 8:00 do 16:00 Luszowice - okolice Przedszkola - ul. 600-lecia. Pl. Św. Józefa

Smyków ul. Lipowa

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Luszowice - okolice Przedszkola, ul. 600-lecia i plac Świętego Józefa oraz Smyków - ul. Lipowa.

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowości Siedliska osiedla: Rzeki, Zalesie, Kamionka, Kosiny, Ferma Drobiu, budynki od stacji trafo. w kierunku Szkoły, w miejscowości Zborowice budynki numery: 76, 77, 77A, 78, 79, 79B, 80, 81 i okolice.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Męcina Wielka: numery 29,30 i okoliczne - odbiorcy zasilani ze stacji Kopalnia.

17.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Ropica Górna, od Sękowej do mostu oraz Sękowa, od numerów: 184, 414, 385 do Ropicy Górnej

18.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Małastów budynki od okolic numerów 47,48 kierunek Pętna kolejno do numerów 72, 100, 146 i okoliczne.

18.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Gorlice ulice: Krakowska od skrzyżowania z Zamkową do Skrzyżowania z Lipową, Podzamcze budynki od numeru 2 do okolic numerów 15 i 24, Lipowa okolice numeru 16, Ropica Polska od ulicy Krakowskiej kierunek Magdalena do nr 246,333. Oraz kierunek Kopalnia do Skansenu i okoliczne.

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowościach: Gorlice ulice: Krakowska od ul. Zamkowej kier. Podzamcze do numerów 68,72,74,76 i okoliczne, Zamkowa numery: 2, 10, Podzamcze numery 23, 27, 34 wraz z sąsiednimi, Ropica Polska: od ul. Krakowskiej numer 536 kier. Zamkowa kolejno do numeru 487.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Gorlicach ulice: Dmowskiego numery: 16, 21, 24 wraz z sąsiednimi, 11 Listopada numery: 54, 63, 66 i okoliczne.

20.06 od godz. 7:30 do 14:00 w miejscowości Krzywa budynki od okolic numeru 19 w kierunku miejscowości Gładyszów do okolic numerów 19, 26.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat krakowski Kopanka ulica Skawińska 38 do 62 i 49 do 73, Sportowa, Spacerowa 2 i 3 do 11.

17.06 od godz. 8:00 do 10:00 Igołomia okolica Stacji Hodowli Roślin

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 Miłocice w pobliżu Kacic, Piekarni, E7 (Domiarki)

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Miękinia, Nowa Góra

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Chrosna Nr. domów: 143, 159, 166, 182

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kobylany ul. Na Gaju, Słoneczna oraz okolice w/w ulic; Karniowice ul. Gaj, Spacerowa 28 i 29 oraz okolice w/w ulic

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Prandocin Wysiołek Granów

17.06 od godz. 10:00 do 13:00 Brzezie ul. Działkowa - ogródki działkowe za firmą INTECH sp. j.

17.06 od godz. 10:00 do 17:00 Michałowice ul. Krakowska, Dąbrowskich, Zanidzie

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kamień ul: Łąkowa, Kwiatowa, Pod Górą 4 oraz okolice w/w adresów

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Chrosna od sklepu w kierunku Morawicy, okolice kapliczki i Morawica od strony Chrosnej

18.06 od godz. 8:00 do 17:00 Wola Filipkowska ul. Złota Dolina, Spacerowa, Działkowa

18.06 od godz. 9:00 do 14:00 Zabierzów ul. Spokojna, Mostowa, Śląska od Spokojnej i Konwaliowej do Gazowej i Poziomkowej, Stacja Paliw

18.06 od godz. 10:00 do 12:00

Zelków, Bolechowice ul. Wolańska, Na Górach, Górska, Gajowa, Winnica, Spokojna, Wielka Wieś ul. Kluczwody, Źródlana

19.06 od godz. 7:30 do 8:30 Zelków ul. Widokowa, Kościuszki, Nad Skałą, Słoneczna, Modrzewiowa, Lipowa, Bukowa, Jana Pawła II

19.06 od godz. 7:30 do 14:30 Wilków ul. Radosna, Kolonia, Wadery, Starowiejska, Otylii, Ogrodowa

19.06 od godz. 8:00 do 13:00 Więckowice ul. Kasztanowa 11, 13

19.06 od godz. 8:00 do 13:00 Tropiszów kolonia "Ogiernia"

19.06 od godz. 8:00 do 13:00 Konary ulica Na Skale 5 do 37 i 2 do 8, Willowa 2 do 18, 30 do 36 i 31 do 43, Słoneczna, Kwiatowa, Na Zieleńskie, Szkolna 21 do 35 i 24 do 36.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00

Przybysławice ul. Pogodna od nr 9 do końca, i od 24 od końca, ul. Muzyczna, ul. Na Chochół od 17 do Końca i od 46 do Końca, Garliczka nr 36, 38, 48, 50

19.06 od godz. 9:00 do 12:00

Paszkówka ulica Wadowicka okolica cmentarza, Pobiedr, Pałacowa numery 36 i 39 do 45 oraz sąsiednie, Rola, Ogrodowa 1 i 6 oraz sąsiednie. Sosnowice ulica Wadowicka od granicy z Paszkówką do numerów 47, 45, 56, 54 i sąsiednich, Pobiedr 10 i 12 oraz sąsiednie. Wielkie Drogi ulica Spokojna numery 99, 105 i 127 oraz sąsiednie.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00 Zabierzów ul. Kolejowa, Działkowa, Rodziny Poganów, Niecała, Nad Wodą

19.06 od godz. 10:00 do 12:00 Zelków, Bolechowice ul. Wolańska, Na Górach, Górska, Gajowa, Winnica, Spokojna, Wielka Wieś ul. Kluczwody, Źródlana

19.06 od godz. 13:00 do 14:30 Karniowice ul: Osiedlowa, Modrzewiowa 38 oraz okolice w/w adresów

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Legionowa, Kordonowa, Wesoła

20.06 od godz. 8:00 do 16:00

Krzęcin ulica Krakowska 37, 38, 47 do 67, Szczęsna 10 do 16 i 23 do 33, Dębowa, Krótka, Zacisze. Facimiech od Krzęcina.

20.06 od godz. 9:00 do 16:00 Mników nr domów: 464, 677, 627, 444, 651 oraz okolica w/w adresów

20.06 od godz. 10:00 do 16:00 Maciejowice ul Bartosza Głowackiego

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kobylany ul: Św. Floriana, Sadowa, Bursztynowa, Stroma, Dworska (na końcu ulicy), Kasztanowa, Kwiatowa, Widokowa oraz okolice w/w ulic

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Mogilany ulica Skawińska 26 do 38 i 35 do 45; Chorowice ulica Doboszyńskiego 1A do 6A, 16, Dębina 4 do 17; Kulerzów 57, 86

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Liszki ul. Kaszowska od strony Kaszowa, Kaszów Nr domów: 52, 52A, 52B, 585, 570

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Leńcze numery 52A, 342, 57, 54, 50A, 353, 339, 390, 349A, 51, 42, 40, 17, 30, 356, 33, 66, 273, 65, 88, 74, 76, 85, 385, 82, 84, 47, 336, 359, 241, 237, 238, 382, 386A, 237C, 237E, 237J, 240, 243, 259, 261, 262A, 369, 272, 248, 296, 247, 244, 251, 255, 258 i okolice.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00

powiat limanowski w miejscowości Słopnice osiedla: Jachymówka, Czajnówka, Dwór i okolice.

17.06 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Młynne osiedla: Jurki, Jurkówka, Dział, Rola od strony Jurkówki, Stronie od strony Jurkówki i okolice.

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Kamionka Mała osiedla: Podzabrzeź, Łagosówka, Matrosówka, Nadole, Olchówka, w miejscowości Korsna osiedle Za Brzezina, Brzezie i okolice.

18.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Kasina Wielka, osiedla: Szymony, Puciaki, Pazdury, Dragi, Wydarte i okolice

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 w Limanowej, ul. Witosa, numery parzyste: od 12 do 20 i sąsiednie

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowościach: Łososina Górna, osiedla: Pycówka, Padoły, Młynne, osiedle Golonkówka i okolice

19.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Zalesie osiedla: Wyrębiska, Wyrębiska Zalesiańskie, Przychody, Wyrębiska Szczawskie i okolice.

20.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Jodłownik osiedla: Górki, Ryje, Zadział, w Wilkowisku osiedla: Górki, Wądoły, Gaik, Brzeg, w Kostrzy osiedle Górki i okolice.

20.06 od godz. 8:00 do 15:30 w miejscowości Zalesie osiedla: Wyrębiska Zalesiańskie, Przychody i okolice.

20.06 od godz. 11:00 do 17:00 w miejscowości Słopnice osiedla: Słopnice Górne, Dziołówka i okolice.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Przyszowa osiedla: Szarówka, Górki, budynki od osiedla Szarówka w kierunku osiedla Zalas oraz od osiedla Szarówka w kierunku osiedla Wierchy i okoliczne.

22.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Przyszowa osiedla: Szarówka, Górki i okolice.

22.06 od godz. 11:00 do 17:00

w miejscowości Jodłownik budynki od okolic Urzędu Gminy po obydwu stronach drogi w kierunku miejscowości Mstów do okolic numeru 251, budynki numery 116, 117, 118 wraz z sąsiednimi, zasilane ze złącza kablowego numer 2368, osiedle Zadział i okoliczne.

26.06 od godz. 8:00 do 15:30 w miejscowości Kamionka Mała osiedla: Głowaczyna, Nad Debrzą, Na Dudzinie, Humowo, Budzisko i okoliczne.

2.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Wilkowisko osiedla: Owsiana, Podlesie, część osiedla Kasprzyki od strony Podlesia i okoliczne.

3.07 od godz. 9:00 do 14:30

budynki w okolicy granicy miejscowości: Stara Wieś, Lipowe oraz w Limanowej, ul. Piastowska i Starowiejska, od strony Starej Wsi wraz z przyległymi.

4.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Stara Wieś osiedla: Wiśnicz, Zagolców, Brzeg i okoliczne.

9.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Młynne, osiedla: Załpa, Zagrody i okolice

10.07 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Laskowa osiedla: Kurnasówka, Rozpite, budynki od osiedla Rozpite w kierunku Mordarki i okoliczne.

11.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Łukowica osiedle Wielkówka oraz budynki w kierunku miejscowości Stronie.

17.07 od godz. 8:00 do 15:30 powiat miechowski Ulina Wodociąg

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Grzegorzowice Wielkie, Szkoła.

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki Czechówka ul. Jordana 47, 51, bud. dz. 415/15

17.06 od godz. 8:00 do 15:00

Czasław Myto

18.06 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Skomielna Biała, osiedla: Żurówka, Handzlówka oraz okolice ,,Rancza"

19.06 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Skomielna Biała, osiedle Nowakówka oraz okolice ,,Złomu"

19.06 od godz. 8:30 do 15:00 Skomielna Czarna 371, 372

19.06 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Skomielna Biała, osiedla: Żurówka, Handzlówka oraz okolice ,,Rancza"

19.06 od godz. 14:30 do 15:30 Bęczarka kierunek Krzywaczka

20.06 od godz. 8:00 do 14:30 Sułkowice ul. Wyzwolenia 157, 161, 155, 159

20.06 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Tenczyn role: Potok, Bajakowa i okolice.

20.06 od godz. 9:00 do 16:00 Zakliczyn kierunek Dwór

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30

Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki W części miejscowości Brzezna, od strony Podrzecza, osiedle Sicia i okolice.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Łososina Dolna osiedla: Kamyk, Morsztynówka, Sadowa, Łączne oraz budynki w kierunku Michalczowej, w Michalczowej budynki numery od 3, 4 w stronę Łososiny Dolnej.

17.06 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Łososina Dolna budynki numery: 69, 87, 115, 346, 456 wraz z sąsiednimi, w Michalczowej budynku od numerów 3 i 4 do granicy z Łososiną Dolną.

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Roztoka Wielka budynki od okolic numerów nr 28 i 72, w dół w kierunku Nowej Wsi do okolic numerów 1, 47.

18.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Muszynka budynki od okolic numeru 10 wzdłuż drobi po obydwu stronach drogi do okolic numeru 27.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00

w części miejscowości Podegrodzię od strony Naszacowic, osiedle Zasłonie i okolice

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 W Chełmcu ulice: Zielona budynki od numeru 1 do okolic numeru 62, 73, Szeroka od numerów: 22, 24 do numerów: 20D, 22E wraz z sąsiednimi.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Krużlowa budynki numery 90, 415 wraz z sąsiednimi.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Dąbrowej budynek zasilany ze złącza kablowego numer 10983 a także okolice numerów 150, 187, 280.

18.06 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Muszynka budynki od okolic numeru 10 po obydwu stronach drogi w kierunku granicy państwa do końca miejscowości.

18.06 od godz. 12:00 do 16:00

w miejscowości Florynka budynek zasilany ze złącza kablowego 18882 i okoliczne.

18.06 od godz. 13:00 do 16:00 w miejscowościach: Maszkowice osiedla: Szyszkówka, Wiela, Biały Potok, Zbożniówka, Biały Potok, Brzeg, Szczereż budynek numer 26 i okolice.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, przysiółki: Popielówka, Zagroda Niżna, Głodówka, Kosówka oraz Kamionka Mała od strony przysiółka Głodówka i okolice.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedle Osików budynki numery: 298, 293, 368, 414, 399, 415, 90, 100, 54, 139, 142, 370, 154, 52 wraz z sąsiednimi.

19.06 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Ptaszkowa budynek numer 281 oraz budynki zasilane ze złączy kablowych 968, 19039 i okolice.

19.06 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku Nowego Sącza, przysiółki: Kosówka, Popielówka, Zagroda Niżna, Głodówka, Świgutówka, Hamigówka, Rynek i okolice oraz Kamionka Mała od strony przysiółka Głodówka.

19.06 od godz. 12:00 do 14:00

w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedle Osików i okolice.

19.06 od godz. 12:30 do 14:30 w miejscowości Podrzecze budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 12288, 18246, 20488, 14848 i okoliczne.

20.06 od godz. 7:00 do 12:00 w części miejscowości Chełmiec, część ulicy Szerokiej, od okolic nr 53 do okolic nr 43

20.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Chełmiec, część ulicy Szerokiej, od okolic nr 53 do okolic nr 43, Gajowa 17, część Szaflarskiej, i okolice

20.06 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowościach: Piątkowa budynki od okolic numeru 378 po obydwu stronach drogi w kierunku Grybowa do okolic numerów 198, 195, Paszyn osiedle Granice, budynki od strony Piątkowej w stronę Grybowa do okolic numeru 436. 20.06 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Korzenna budynki numery: 563, 569, budynki zasilane ze złącza kablowego 15489 i okoliczne.

20.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna- Pagorki, od Szkoły do "góry" w kierunku Chodorowej

20.06 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Gębacze, Pyrdoły, Gromale od strony Gębaczy, budynki w kierunku miejscowości Kiczna i okoliczne.

20.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Piwniczna -Zdrój osiedle Majeż, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numery: 284438 i 284462 wraz z sąsiednimi.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Gołkowice Dolne, od okolic Stacji Paliw Huzar w kierunku Starego Sącza, do okolic Supermarketu Spar

20.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Piwniczna -Zdrój osiedle Majeż, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numery: 284438 i 284462 wraz z sąsiednimi.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Maszkowice osiedla: Kubicówka, Skutówka, Brzeg, Radowa, w Łącku budynki numery: 63, 63A, 289 i okoliczne.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Tęgoborze ulice: Sądecka od nr 170 do nr 154 oraz nr 87 i 81, ulica Pocztowa i okolice.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic i okolice.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Królowa Górna okolice numeru 151, budynki zasilane ze złącza kablowego 9932 i okoliczne.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Żegiestów okolice numeru 81C, budynek zasilany ze złącza kablowego numer 21612 i okoliczne.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Lipnica Wielka przysiółek Jeżówki, Jasienna budynki numery: 82, 132, 192, 213, 245, oraz zasilane ze łącza kablowego numer 15401 wraz z sąsiednimi..

21.06 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Tęgoborze ulice: Spokojna numery 23, 24, 25, 26, 38, 42 wraz z sąsiednimi, Radosna numery: 40, 47, 49, budynek zasilany ze złącza kablowego 19634 i okoliczne.

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Potoki, Karczyska, Równia, w Starej Wsi osiedla: Podgranice, Bania i okolice.

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Podrzecze budynki zasilane ze złącz kablowych 20417, 20418, budynek numer 228 i okoliczne.

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Nalepówki, Osików, budynki na pograniczu z miejscowością Siołkowa, w Siołkowej osiedla: Pańskie, Folwark, Osików, budynki przygraniczne z Krużlową, Stara Wieś osiedle Potoki i okolice.

24.06 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Biała Niżna osiedle Granice budynki od okolic numerów: 200, 598 w kierunku Stróż do okolic numeru 729, Chata u Migacza.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Mszalnica budynki numery: 119, 247, 267, 274, 278, 325, 350 i okoliczne.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Cieniawa osiedla: Pod Gościńcem, Podlesie, Obla i okoliczne.

25.06 od godz. 11:30 do 14:00 w miejscowościach: Marcinkowice budynki od okolic numeru 177 w stronę Klęczan do okolic numeru 47, budynki położone pomiędzy torami a rzeką Smolnik, w Klęczanach budynki od strony Marcinkowic, okolice numeru 101

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Witowice Dolne osiedle Łazy, budynki od osiedla Łazy w kierunku osiedla Za Potokiem i okoliczne.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowotarski w miejscowości Maruszyna ulice: Ludźmierska od numeru 1 do skrzyżowania z ulicą Wspólna, Kostki od numeru 1 do okolic numeru 18, Jana Pawła II numery: 1, 4, 8, 10, 12 wraz z sąsiednimi.

17.06 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowościach: Nowy Targ, ulice: Nad Czerwonką, Tysiąclecia i Waksmundzka od strony Waksmundu, Waksmund, ulice: Nowotarska, Krótka, Podtatrzańska, Jana Pawła II, Polna, Wilcze Doły, Nadwodnia, Kościelna, Na Równi, Papieżów, Świętego Floriana wraz z przyległymi

18.06 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Odrowąż, od numeru 150 do 175 i okolice

19.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Rabka Zdrój ulica Podhalańska od okolic numeru 47 wzdłuż drogi po obydwu stronach do okolic numeru 65.

19.06 od godz. 8:30 do 15:30

w miejscowości Zubrzyca Dolna osiedla: Nad Browarem, Rola Sadłowa, Koło Browaru, Stańkówka i okolice.

19.06 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Zubrzyca Dolna osiedla: Nad Browarem, Rola Sadłowa, Koło Browaru, Stańkówka, Kozakówka, Małysówka i okolice.

19.06 od godz. 10:00 do 13:00

w Nowym Targu okolice ulicy Kościelnej, Plebani, Kościoła, garaż podziemny oraz budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 14419, 246117, 8314, 3462, 3463, 3464 wraz z sąsiednimi.

20.06 od godz. 8:00 do 16:00 w Rabce Zdrój ulica Zaryte od okolic numeru 12 do numeru 43 wraz z sąsiednimi.

20.06 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Spytkowice- Centrum Spytkowic, okolice Kościoła

20.06 od godz. 8:30 do 12:00 w miejscowości Sromowce Niżne, ulice: Sobczańska, Trzech Koron, Nad Potokiem wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.06 od godz. 8:30 do 9:00 w miejscowości Bańska Niżna ulica Topory numery od 68 do 133 i okoliczne.

20.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Sromowce Niżne, ulice: Sobczańska, Trzech Koron, Nad Potokiem wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.06 od godz. 13:00 do 14:00

w miejscowości Harkabuz budynki od okolic numeru 61 w kierunku miejscowości Podsarnie do okolic numerów 89A, 90A i okoliczne.

21.06 od godz. 8:30 do 14:30 w miejscowości Grywałd ulica Krośnicka od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ulicą Graniczną i okolice.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 w Nowym Targu, ulice: Waksmundzka, budynek nr 230, Nad Czerwonką, budynek nr 47 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.06 od godz. 9:00 do 10:00

w Nowym Targu, ulice: Waksmundzka, budynek nr 230, Nad Czerwonką, budynek nr 47 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.06 od godz. 14:00 do 15:00 powiat olkuski Olkusz ul. Jana Kantego od nr 1 do nr 29, Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 5, przedszkole nr 3

18.06 od godz. 8:00 do 11:00

Olkusz ul. Wiejska od nr 37 do nr 55

18.06 od godz. 11:30 do 12:00 powiat oświęcimski Przeciszów ulica Szkolna od numeru 28 do 74 i od 47 do 103. 17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zator ulica Bugajska, Hallera, Rycerska.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kęty ulica Sienkiewicza, Konopnickiej, Asnyka, Słoneczna.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Nowa Wieś ulica Świętego Floriana, Krótka, Staszica, Jagiełły, Staszica, Królowej Jadwigi.

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kęty osiedle Wyszyńskiego.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 Przeciszów ulica Okrężna, Borkowa, Jazowa, Różana, Stawowa, Podlesie 50.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Beskidzka, Adolfin, Kolista, Za Sołą.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Przecieszyn ulica Topolowa, Długa, Orzechowa, Chabrowa, Sosonowa.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00

Głębowice ulica Zamkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sportowa, Oświęcimska, Plebańska, Kulturowa, Miodowa, Łazy, Wiśniowa.

20.06 od godz. 10:00 do 12:00 Grojec ulica Beskidzka, Kamienna, Kolista 1, Zerwisko od numeru 1 do 3.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bulowice ulica Dębina, Jasna, Stara Droga, Leśna, Witkowska. 21.06 od godz. 10:00 do 11:00 powiat proszowicki Gruszów Stara Wieś

18.06 od godz. 7:30 do 16:00

Wroniec stacja trafo "Drożyska"

20.06 od godz. 7:30 do 16:00 Koniusza stacja koło Kościoła

22.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat suski w miejscowości Sidzina- okolice roli Lipowej

17.06 od godz. 7:30 do 17:30 w miejscowościach: Sidzina oraz Bystra Podhalańska i Toporzysko od strony Sidziny

17.06 od godz. 7:30 do 9:00 w miejscowościach: Sidzina oraz Bystra Podhalańska i Toporzysko od strony Sidziny

17.06 od godz. 16:00 do 18:00

w miejscowości Naprawa budynki od okolic numerów 377, 609 w kierunku drogi na Skawę Dolną do okolic numerów: 594, 629 wraz z sąsiednimi.

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 w Jordanowie ulica Zacisze budynki numery: 4, 6 i okoliczne oraz budynki zasilane ze złączy kablowych: 14576, 12777, 14087, 16170, 7958.

18.06 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Naprawa, rola Folwarskowa i okolice

21.06 od godz. 8:30 do 15:30 Zawoja osiedle Policzne.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski MIEJSCOWOŚCI SIKORZYCE od stacji w kierunku skupu złomu

17.06 od godz. 8:00 do 10:00 Zaczarnie - od skrzyżowania na Wolę Rzędzińską w kierunku wschodnim

17.06 od godz. 8:00 do 16:00 MIEJSCOWOŚCI SIKORZYCE - w kierunku szkoły i Przybysławic.

17.06 od godz. 9:00 do 12:00

Góry, Zapole

17.06 od godz. 9:00 do 13:00 Swoszowa - Góry i Zapole.

17.06 od godz. 9:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI SIKORZYCE od stacji w okolicach Szkoły w kierunku Wietrzychowic

17.06 od godz. 11:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI SIKORZYCE stacja w pobliżu wału linia n/N w kierunku Wietrzychowic

17.06 od godz. 11:00 do 15:00

Lubinka rejon wyciągu, Janowice Górne, Działy Górne.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ciężkowice " Ścieżka w koronach drzew"

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zaczarnie - Przysiółek Okrąglik, od strony Woli Rzędzińskiej

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Pogórska Wola przysiółek Wielkie Pole,

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 Wróblowice od strony Janowic, rejon sklepu, remizy, Rożnów.

19.06 od godz. 8:00 do 13:00

RADŁÓW: UJĘCIE WODY.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Swoszowa - Centrum.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00 Sieradza - od strony Odporyszowa.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00 Lusławice Szczypkówka.

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wierzchosławice - Stacja Uzdatniania Wody.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Śmigno - Magazyn Szatko

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Śmigno - Magazyn Szatko.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Jastrząbka - firma Yagi.

20.06 od godz. 8:00 do 16:00 MIASTO RADŁÓW ULICA KOLEJOWA

21.06 od godz. 8:00 do 10:00 Radłów - ul. Kolejowa.

21.06 od godz. 8:00 do 10:00 Ciężkowice ulica Spacerowa Ścieżka w koronach drzew

21.06 od godz. 8:00 do 11:00 Lusławice Lwowska od strony Wróblowic, Faściszowej, Ukraina, Piaski.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Ciężkowice ulica Spacerowa Ścieżka w koronach drzew

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Swoszowa - Góry.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 MIASTO RADŁÓW ULICA BISKUPSKA

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Radłów - ul. Biskupska.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00

Siedliska 196 A, 196 B, oraz działki numer 69/4 i 69/13

21.06 od godz. 11:00 do 13:00 Buchcice przysiółek Głęboka, Granice, Łowczów przysiółek Granice Łowczowskie

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wielka Wieś od strony Sukmania, Sukmanie od strony Wielkiej Wśi, Równie Sukmańskie.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Ząb ulica Kamila Stocha budynki od okolic numeru 26 do okolic numeru 75.

17.06 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Zakopane ulica Nowotarska budynek numer 23A wraz z sąsiednimi.

18.06 od godz. 9:00 do 13:00

w Bukowinie Tatrzańskiej ulice: Długa od okolic numeru 124 do okolic numeru 135, Wierch Głodowski od numeru 74 do końca w stronę osiedla Na Grapie.

18.06 od godz. 9:00 do 16:00 w miejscowości Suche: budynki od okolic numeru 115 w kierunku miejscowości Poronin do okolic numeru 86.

18.06 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane ulice: Staszica numery 9, 13 wraz z sąsiednimi, Piłsudskiego numer 2 i okoliczne.

19.06 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Zakopane ulica Do Walczaków budynki numery: 19, 21, 23A, 24, i okoliczne.

19.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Zakopane ulica do Walczaków numery: 19, 21, 23a, 24 i okoliczne.

20.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Suche budynki numery: od 1 do 6B wraz z sąsiednimi.

20.06 od godz. 11:00 do 15:00

w miejscowości Biały Dunajec ulica Za Torem budynki od numeru 16 do 17B i okoliczne.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Dzianisz budynki numery: 96A, 114A, wraz z sąsiednimi.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Dzianisz osiedle Pindele, budynki od okolic numeru 85B do okolic numeru 138A

21.06 od godz. 11:00 do 13:00 powiat wadowicki Roczyny ulica Modrzewiowa, Sołecka, Środkowa, Stawowa.

Andrychów Żwirki i Wigury.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Frydrychowice ulica Cyprysowa, Centralna od Cichej do numeru 95, Cicha , Krótka, Jana Pawła II do Cmentarza, Bukowa do numeru 27, Spokojna do numeru 8, Sosnowa numery 5, 6, 7, 8, 9 i okolica.

18.06 od godz. 9:00 do 10:00 Paszkówka ulica Leśna numery 66, 58, 70, Wspólna, Spokojna do numeru 17 i 19, Sąsiedzka, Pałacowa numery 2, 10, 14, Wadowicka od skrzyżowania z ulicą Kolonia do numeru 9, 11, 20 i sąsiednich, Kalwaryjska od skrzyżowania z ulicą Wadowicką do numeru 14, Pagorek, Dworska 5, 6, 7 oraz sąsiednie, Dębowa 9 oraz sąsiednie.

18.06 od godz. 9:00 do 12:00

Wieprz ulica Zielona, Słoneczna.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Stolarska od numerów 38A, 43, 42 do numeru 48, Wojska Polskiego numery 17, 19 oraz sąsiednie.

19.06 od godz. 8:30 do 14:00 Stanisław Górny ulica Zygmunta Kuźmy numery 113, 115, 117, 100, 121, 104, 129, 133, 122, kościół, ulica Floriana.

19.06 od godz. 8:30 do 15:00 Chocznia Pagórek Komani numery 65 i 66.

20.06 od godz. 8:30 do 15:00 Podolany okolice numerów 95, 22, 38, 19, 93, 16, 14, 15, 9, 109, 6, 4, 113A, 1, 18, 102, 98, oraz okolice numerów 26, 28, 24 31, 33, 36, 39 i 42 , 44, 103, 40, 63, 48 oraz od numerów 114 i 112 wzdłuż torów PKP aż do granicy z Wolą Radziszowską. Leńcze numery 100, 101, 102, 133C i okolice.

20.06 od godz. 9:00 do 14:00

Wysoka ulica Wadowicka od Szkoły do Biblioteki, Sportowa od ulicy Wadowickiej do boiska, Jesionowa od ulicy Wadowickiej do Apteki.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Długa od NewCar do ulicy Floriana, Szewska 15, 13, 11, Jagiellońska - okolice numerów 60, 56, 54, 55A.

24.06 od godz. 8:00 do 15:30 Klecza Dolna odbiorcy wzdłuż drogi krajowej od numerów 14 i 16 oraz okolic w kierunku wiaduktu kolejowego do numerów 70 i 66 oraz okolic a także odbiorcy w sąsiedztwie torów kolejowych od stacji PKP Klecza Dolna do Wiaduktu.

24.06 od godz. 9:00 do 12:00 Frydrychowice ulica Widokowa numery 28, 18, 9, 26, Centralna numery 22, 20.

25.06 od godz. 8:30 do 15:00 Leńcze przysiółek Kamieniec od numerów 1, 3, 214, 220 i sąsiednich do numerów 6, 18, 22, 26, 11, 14, 16, 79 oraz sąsiednich.

25.06 od godz. 9:00 do 12:00

Witanowice ulica Brzozowa, Radwany od skrzyżowania z ulicą Krakowską do numerów 35 i 39 oraz sąsiednich, Nadbrzeżna od skrzyżowania z ulicą Krakowską do numerów 11 i 19 oraz sąsiednich, Krakowska 54.

26.06 od godz. 8:30 do 14:00 Witanowice ulica Brzozowa, Radwany od Krakowskiej do okolic numeru 37, 41, Nadbrzeżna od Krakowskiej do okolic numeru 19.

26.06 od godz. 8:30 do 16:00 Stryszów okolice numerów 324, 319, 501, 514, 326, 328, 460 oraz sąsiednie.

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wadowice ulica Bałysa numery 30, 32,34, 36, 38.

2.07 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowice ulica Sadowa, Dworska od Wadowickiej do Kopań, Wadowicka od Nowej do okolic numeru 20.

4.07 od godz. 8:30 do 15:00

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Dąbrowa ul. Wołowa , Brzeska, Modrzewiowa, Centralna

17.06 od godz. 7:00 do 8:00 Gdów od stacji w kierunku Grzybowej, Wygonu

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Grodkowice IHR

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Cichawa i Krakuszowice w kierunku Niewiarowa,

19.06 od godz. 7:00 do 8:00 Podłęże Balachówka

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krakuszowice w kierunku Szczytnik, Cichawa w kierunku Szczytnik

19.06 od godz. 8:00 do 16:00 Cichawa i Krakuszowice w kierunku Niewiarowa,

19.06 od godz. 16:00 do 17:00 Bodzanów budynek nr 578,474,583.

20.06 od godz. 7:00 do 8:00

Staniątki Podleśna , Brzezie Gruszki ul. Podlesie ,Cudów

20.06 od godz. 8:00 do 12:00 Bodzanów w kierunku Szczygłowa

20.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bodzanów budynek nr 578,474,583.

20.06 od godz. 16:00 do 17:00 Podolany okolice sklepu

21.06 od godz. 13:00 do 16:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

