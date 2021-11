Wymontowali piece, bo obiecano im nowe. Teraz nie mają jak ogrzewać domów. Problem grupy mieszkańców z Chełmca Klaudia Kulak

Grupa mieszkańców gminy Chełmiec została bez ogrzewania. Obiecano im wymianę kotłów na peletowe, jednak pojawiły się problemy. Sławomir Kowalski / Polska Press

Mieszkańcy gminy Chełmiec u progu sezonu grzewczego znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie działające przy gminie obiecano im wymianę kotłów na niskoemisyjne. Niestety rozpoczął się sezon grzewczy, a termin montażu pieców się przedłuża. Część z nich pozbyła się już starych kopciuchów i w tym momencie pozostaje bez możliwości ogrzania swojego domu. Są również osoby - jak jeden z naszych czytelników, zgłaszający się do nas z interwencją - które na szczęście pieca się nie pozbyłī, ale musi kupować opał w cenie znacznie wyższej niż miałoby to miejsce, gdyby zakupił go przed sezonem.