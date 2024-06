Wyniki wyborów do Europarlamentu - okręg nr 10. Tak głosowali mieszkańcy

W niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki oraz przekazała, jak głosowali mieszkańcy poszczególnych regionów. Jak zagłosowali mieszkańcy z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego? Dowiedz się, kto otrzymał mandat z okręgu nr 10. Przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu. Sprawdź także, jak długo trwa kadencja Parlamentu Europejskiego oraz ilu posłów w nim zasiada.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

9 czerwca odbyły się wybory do Europarlamentu. Wyborcy z całej Polski udali się do lokali wyborczych, by wybrać posłów i posłanki, którzy przez kolejną kadencję będą reprezentować nasz kraj. Oficjalne wyniki wyborów z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego okręg nr 10 są już znane. Jak głosowali mieszkańcy? Poniżej publikujemy szczegółowe wyniki podane przez PKW: Beata Maria SZYDŁO - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 19,17% (285 336 głosów)

Bartłomiej Henryk SIENKIEWICZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 17,08% (254 324 głosów)

Dominik TARCZYŃSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 14,17% (210 942 głosów)

Grzegorz Michał BRAUN - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 7,64% (113 746 głosów)

Arkadiusz MULARCZYK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 6,28% (93 551 głosów)

Konrad Szczepan BERKOWICZ - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 5,49% (81 718 głosów)

Adam Sebastian JARUBAS - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 5,49% (81 674 głosów)

Jagna Kinga MARCZUŁAJTIS-WALCZAK - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 3,93% (58 550 głosów)

Marek Jan SOWA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 2,77% (41 170 głosów)

Anna Maria KRUPKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2,15% (32 060 głosów)

Dorota Anna KOLARSKA - KKW LEWICA: 2,01% (29 942 głosów)

Andrzej Jan SZEJNA - KKW LEWICA: 1,87% (27 854 głosów)

Małgorzata Beata WILK-GRZYWNA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,28% (19 080 głosów)

Urszula Teresa NOWOGÓRSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,76% (11 354 głosów)

Ireneusz Jacek RAŚ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,7% (10 494 głosów)

Marek PĘK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,65% (9 726 głosów)

Magdalena MAJKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,56% (8 343 głosów)

Michał Marek WÓJCIK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,52% (7 730 głosów)

Krzysztof Jan KLĘCZAR - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,49% (7 310 głosów)

Sylwia Kinga SALWIŃSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,42% (6 250 głosów)

Piotr Tadeusz GÓRNIKIEWICZ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,4% (5 976 głosów)

Wojciech SKRUCH - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,38% (5 692 głosów)

Artur Stanisław KOZIOŁ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,37% (5 482 głosów)

Nadzieja JASKÓŁKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,34% (5 124 głosów)

Jacek Władysław WŁOSOWICZ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,34% (5 032 głosów)

Małgorzata Katarzyna MĘKAL - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,34% (4 998 głosów)

Monika Elżbieta MOTYCZYŃSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,31% (4 591 głosów)

Urszula Beata RUSECKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,28% (4 097 głosów)

Rafał Marcin KASPRZYK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,27% (4 056 głosów)

Stanisław SKUZA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,2% (2 982 głosów)

Joanna Olszyna LIPIŃSKA-PIEKARSKA - KKW LEWICA: 0,19% (2 890 głosów)

Artur Marian KONARSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,19% (2 833 głosów)

Jolanta Dorota TYJAS - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,18% (2 675 głosów)

Magdalena DROPEK - KKW LEWICA: 0,18% (2 621 głosów)

Joanna Ewa HAŃDEREK - KKW LEWICA: 0,16% (2 418 głosów)

Stanisław Józef ŻÓŁTEK - KW POLEXIT: 0,15% (2 165 głosów)

Wojciech Mieczysław ZWIERZCHOWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,14% (2 075 głosów)

Elżbieta Paula NOWAKOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,13% (1 990 głosów)

Alina Maria ANIOŁ - KKW LEWICA: 0,13% (1 895 głosów)

Piotr STOLECKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,12% (1 762 głosów)

Jagoda DZIADOSZ - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,12% (1 716 głosów)

Małgorzata TLAŁKA-DŁUGOSZ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,11% (1 611 głosów)

Ewa Krystyna NOWOWIEJSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,11% (1 580 głosów)

Beata KALISZ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,1% (1 491 głosów)

Stella Józefa DĄBROŚ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,08% (1 214 głosów)

Konrad Krzysztof KRAJEWSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,08% (1 206 głosów)

Aleksandra Urszula DRWAL - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,08% (1 132 głosów)

Andrzej Jan KASELA - KW NORMALNY KRAJ: 0,07% (1 105 głosów)

Jacek Paweł WITKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,07% (1 099 głosów)

Dominik Piotr ŻAK - KKW LEWICA: 0,07% (1 032 głosów)

Magdalena PETERSON - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,06% (852 głosów)

Natalia Izabela SIEŃKO - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (813 głosów)

Marcin Piotr STRZELEC - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,05% (780 głosów)

Jasna Gabriela IWAN - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,05% (718 głosów)

Marcin Rafał BUGAJSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (689 głosów)

Paweł Bernard KOBIELUSZ - KKW LEWICA: 0,05% (686 głosów)

Marcin JAGODZIŃSKI - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,04% (609 głosów)

Dariusz Zbigniew KLICH - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (581 głosów)

Robert Łukasz KUKLA - KKW LEWICA: 0,04% (553 głosów)

Zbigniew Józef BURZYŃSKI - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (525 głosów)

Daniel TUCHOWSKI - KKW LEWICA: 0,03% (512 głosów)

Dariusz Krzysztof GOCAŁ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (508 głosów)

Samuela TORKOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (499 głosów)

Marcin Grzegorz WOCH - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (477 głosów)

Fabiola Katarzyna BILECKA - KW NORMALNY KRAJ: 0,03% (470 głosów)

Aneta STANKIEWICZ - KW NORMALNY KRAJ: 0,03% (438 głosów)

Mateusz Andrzej WICHE - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (390 głosów)

Maria Dorota MIKOŁAJEK - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (325 głosów)

Adam Wiesław HAREŃCZYK - KW POLEXIT: 0,02% (322 głosów)

Roksana Magdalena BŁACHUCKA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (311 głosów)

Monika Ewa JAGODZIŃSKA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (273 głosów)

Jarosław Kazimierz SZATAN - KW POLEXIT: 0,02% (269 głosów)

Renata Janina KURLETO - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (265 głosów)

Mieszko Maria JANAS - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (241 głosów)

Anna Małgorzata SAJDAK - KW POLEXIT: 0,01% (220 głosów)

Klaudia Dorota ŚLUSARCZYK - KW POLEXIT: 0,01% (211 głosów)

Angelika Natalia ZIĘBA - KW POLEXIT: 0,01% (182 głosów)

Czesław BIGAJ - KW POLEXIT: 0,01% (134 głosów)

Iwona Marzena MĘDREK - KW POLEXIT: 0,01% (109 głosów)

Oskar Wojciech ŚMIŁEK - KW POLEXIT: 0,01% (92 głosów)

Jak wybiera się posłów i posłanki do Europarlamentu?

Kraje należące do Unii Europejskiej same decydują o formie przeprowadzanych wyborów. Jednak każdy z nich ma zagwarantować tajność głosowania i równość płci. Liczba mandatów danego kraju jest zależna od liczby ludności w danym państwie. Proporcjonalny system wyborczy jest wykorzystywany w każdym państwie UE - o podziale mandatów decyduje liczba głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wybory do Europarlamentu są bezpośrednie i proporcjonalne. Oznacza to, że kandydat, który dostanie największą liczbę głosów z danej listy wyborczej posiada pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Parlament Europejski - definicja

Parlament Europejski to organ ustawodawczy Unii Europejskiej. Pełni przede wszystkim funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początek PE to rok 1952, kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1962 roku otrzymało ono nazwę Parlament Europejski. W 1979 roku odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, a większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Trzecią siedzibą jest Luksemburg, gdzie mieści się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Ilu posłów jest wybieranych do Europarlamentu?

Przed każdymi wyborami do Europarlamentu ustalana jest liczba posłów. Obecnie PE liczy 705 członków, a w kadencji 2024-2029 będzie ich 720. Zasada jest taka, że żaden z krajów Unii Europejskiej nie może mieć mniej niż 6 i więcej niż 96 europosłów. Natomiast w całości Europarlament może składać się maksymalnie z 750 członków plus przewodniczący. W danym państwie członkowskim liczba wybieranych posłów jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 w Polsce zostało wybranych 53 europosłów.

Ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Do Parlamentu Europejskiego obowiązuje 5% próg wyborczy. Oznacza to, że podział mandatów obowiązuje te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

Kadencja Europarlamentu

Kadencja Europarlamentu trwa 5 lat. Wybory bezpośrednie odbywają się we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

