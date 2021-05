Wypadek kolejki we Włoszech. - Mogło dojść do uszkodzenia drutu w linie - mówi Andrzej Laszczyk, były szef kolejki w Tatrach

Kolejna, która spadła, była produkcji włoskiej. Wyglądała bardzo podobnie do starej kolejki linowej, która kursowała na Kasprowy Wierch. W polskich Tatrach w 2008 roku została ona wymieniona na nową – produkcji szwajcarskiej.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w drodze na szczyt Mottarone w pobliżu jeziora Maggiore we Włoszech. Wagonik spadł z lin i stoczył się po zboczu. W wyniku wypadku zmarło 14 osób. Do wypadku doszło w najwyższej części trasy - ok. 300 m od górnej stacji. Ze wstępnych informacji płynących od służb włoskich, doszło najprawdopodobniej do zerwania liny nośnej.

Według Andrzeja Laszczyka, który prowadził m.in. modernizację kolejki w Tatrach w 2008 roku, raczej nie doszło do zerwania lin nośnych. - Z analizy zdjęć z miejsca katastrofy widać, że na podporach te liny są. Wygląda więc, jakby rolki wagonika spadły z lin, a wagonik spadając zerwał linę napędową– mówi Laszczyk.

I dodaje, że Włosi do niedawna stosowali konstrukcje liny półotwartej. Czyli, że część splotu liny jest otwarta, a część w specjalnym pancerzu. Na Kasprowym Wierchu od początku istnienia kolei liny są typu zamkniętego.

- Trzeba jednak pamiętać, że przy tego typu mechanizmach, procedury związane ze sprawdzaniem, badaniem i testowaniem zanim kolej zostanie dopuszczona do ruchu, są bardzo rygorystyczne. Dotyczy to całej Unii Europejskiej. To jest wszystko regularnie badanie i kontrolowane. Nie tylko okresowo, ale i dziennie. Każdego dnia, przed pierwszym kursem pracownik sprawdza, czy wszystkie elementy pracują właściwie. Przejeżdża całą trasę na zwolnionej prędkości i analizuje wszystkie elementy kolei – mówi Andrzej Laszczyk.

Zaznacza on jednak, że na razie o przyczynach wypadku można jedynie domniemywać na podstawie zdjęć, które pojawiły się z miejsca wypadku. - Co tak właściwie się stało, to z pewnością wyjaśni szczegółowe śledztwo i badanie tej kolei – podsumowuje Andrzej Laszczyk.