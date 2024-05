Wypadek na ul. Długiej w Olkuszu. Kto kierował? Nie wiadomo, policja ustala prawdę Małgorzata Gleń

Ok. godz. 19, w piątek 3 maja doszło do wypadku na ul. Długiej w Olkuszu. Nie stało się wiele, ale nie wiadomo, kto kierował samochodem. Została zatrzymana jedna osoba - kobieta, która po zdarzeniu uciekła. Twierdzi, że to nie ona siedziała za kierownicą, tylko, że była pasażerką.