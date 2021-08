Wypadek na zakopiance. W Białym Dunajcu doszło do potrącenia pieszego

NOWE Tokio 2020. Kolejny polski medal Tym razem brązowy, Tadeusza Michalika w zapasach

Po srebrze Karoliny Naji i Anny Puławskiej doczekaliśmy się we wtorek kolejnego medalu. Tym razem brązowego. Wywalczył go w zapasach (w stylu klasycznym w kategorii do 97 kg), Tadeusz Michalik.