Wypadek w Trzcianie, samochód wjechał do rzeki, kierowca w stanie ciężkim trafił do szpitala Paweł Michalczyk

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 13.12 nad ranem w Trzcianie w powiecie bocheńskim. Samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Kierowca w stanie ciężkim został zabrany do szpitala.