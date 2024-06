Wyroki dla uczestników bójki ze skutkiem śmiertelnym na terenie Kobylanki

Nocny dramat

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z piątku 18 listopada, na sobotę 19 listopada 2022 roku. To wówczas do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zranionego nożem mężczyznę, Krystiana B. przywieźli bliscy, prosząc o ratunek. Ratownicy byli bezradni. Mężczyzna został ugodzony ostrym narzędziem prosto w serce. Zadane obrażenia okazały się śmiertelne.

Natychmiast ruszyły poszukiwania sprawców.

Kilka godzin po śmierci Krystiana B., w sobotę około południa, działania grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora skoncentrowały się na prywatnej posesji w Kobylance. Tam wkroczyli też policjanci z długą bronią.

Śledczy na miejscu zabezpieczyli kilka ostrych narzędzi.