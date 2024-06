Wystartował rajd rowerowy Zakopane - Rzeszów w światowym dniu roweru ZDJĘCIA

Teraz przed młodzieżą szkolną nieco dłuższa trasa, ale za to rozłożona na 3 dni. - Młodzież jest przygotowana kondycyjnie do tej wyprawy. Chcieliśmy pokazać, że też dbamy o kondycję, że aktywnie na rowerach spędzamy czas i zwiedzamy najbliższy rejon. Nie tylko żołnierze przyjeżdżają do nas, ale my też chcemy przyjechać do nich. Do pokonania mamy ok. 130 km. Będziemy jechać przez trzy dni. Za nami będzie jechał wóz techniczny. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze - mówił dyrektor szkoły.

Trasa, którą mają pokonać na rowerach wybrana została głównie ścieżkami rowerowymi, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo.

Światowy dzień roweru

Sygnał do startu z pistoletu dał sam burmistrz Zakopanego - Cieszy mnie ta inicjatyw, że młodzież się zebrała i ruszy na rowerach spory kawałek. Życzę wam powodzenia. Dzisiaj, w dniu startu jest światowy dzień roweru, więc idealnie się w strzeliliśmy w tą datę. Idealnie uczcicie ten dzień - mówił Łukasz Filipowicz.