Wystartowały Biegi Sokole po Tatrach. Na początek 15,6 km ze startem i metą w Kuźnicach (zdjęcia)

Bieg Sokoła, to trasa ze startem i metą w Kuźnicach. Trasa poprowadzona jest ścieżką nad i pod Reglami przez Dolinę Białego i Dolinę Strążyską. Suma podbiegów wynosi 1013 m.

W tym roku najbardziej biegaczom dała się we znaki pogoda. Ulewne deszcze przed południem spowodowały, że na trasie zrobiło się bardzo ślisko, miejscami zalegała woda.

- Mieszkam w Bielsku, więc na co dzień mam taki teren średnich górek jak dzisiaj. Dużo błota, śliskie i luźne kamienie, więc jak u siebie, ale w każdych warunkach da się biegać. Nie biegam na czas tylko na miejsca. Mam taką taktykę, że biegnę drugi, a jak starczy sił, to przyspieszam końcówkę. Czasami strategia jest słaba i wykończą mnie po drodze. Wówczas spadam na 10 miejsce, ale jak jest siła tak jak dzisiaj, to uda się wygrać. Lubię się ścigać. Nie patrzę na zegarek, ale na miejsce - mówił Sebastian Chojnowski, który jako pierwszy miną linię mety z czasem 1 godz. 24 min. i 31,4 s.