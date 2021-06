Wystawa dawnych podręczników i encyklopedii. Na niektórych widać notatki średniowiecznych studentów

Kraków. "Moc muzeum". Na wystawie można się dobrze bawić - przekonują muzealnicy MNK i zapraszają do eksperymentu [ZDJĘCIA]

Jak zmienia się dzieło sztuki w zależności od rodzaju światła jakim go oświetlimy, jak wpływa na percepcję odbiorcy tło, na którym zawiśnie obraz i rama, w jakim go umieszczono? Czy dodatkowe informacje o dziele mają znaczenie dla jego odbioru? Zespół krakowskich muzealników przygotował ekspozycję poświęconą naszej percepcji i mocy, z jaką oddziałuje na nią sztuka. "Moc muzeum" ma przełamać muzealne schematy i być wezwaniem do dobrej zabawy.