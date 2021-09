Wywłaszczenia w Tatrach. Hale i polany nie wrócą do górali, choć nadal wiele wniosków czeka na rozpatrzenie

O zwrot zagarniętych terenów w górach mieszkańcy Podhala dopominali się już w latach 80. Następnie sprawa wróciła w latach 90, gdy nie żyjąca już Zofia Stachoń Bigos powołała do życia Stowarzyszenie Właścicieli i Współwłaścicieli Wywłaszczonych Hal i Polan w Tatrach. Starostwo tatrzańskie zasypało mnóstwo wniosków od rodzin z całego Podhala, które straciły ziemie w górach.

Z królewskiego nadania

Za czasów I Rzeczypospolitej lasy tatrzańskie należały do Skarbu Państwa. Natomiast hale, czyli to co jest powyżej górnej granicy lasu, były własnością chłopską. To ok. 50 proc. całej powierzchni Tatr. - Ta własność pochodziła z nadań królów polskich, którzy sołtysom zakładającym wsie podhalańskie, jako dodatkową korzyść, przekazywali we własność tereny w górach – mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański. Z czasem tereny te dziedziczyli następcy i potomkowie sołtysów. Zdarzało się, że handlowano także udziałami w halach. W efekcie poszczególne hale miały nawet kilkuset udziałowców. Hale i polany cały czas były współwłasnością chłopską aż do lat 50. XX wieku.