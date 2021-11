Wzmocnienie odporności: zdrowa dieta, aktywność fizyczna, równowaga psychofizyczna, czyli całościowe podejście do poprawy zdrowia opr. Magda Smoleń

Okres jesienno-zimowy często wiąże się ze spadkiem odporności, a co za tym idzie - zwiększonym ryzykiem infekcji. Dlatego, aby zadbać o swoje zdrowie w tym czasie, warto wiedzieć, co wpływa na nasz układ immunologiczny. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że najlepsze efekty jesteśmy w stanie osiągnąć, podchodząc do wzmocnienia organizmu w sposób holistyczny. Często bowiem mocno skupiamy się jedynie na jednej płaszczyźnie np. aktywności fizycznej. Chociaż świadomość na ten temat z roku na rok rośnie, a 42 proc. Polaków deklaruje, że prowadzi zdrowy tryb życia, wciąż potrzebna jest edukacja w tym zakresie. Co zatem powinniśmy zrobić, aby zapobiec wielu chorobom i zwalczyć jesienną chandrę? Jak całościowo zadbać o swój organizm?