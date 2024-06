XV Ogólnopolski Zlot Pojazdów Moto Legendy. Kilkadziesiąt aut wyruszyło w drogę z gorlickiego rynku do Komańczy

Od rana gorlicki rynek zaczął wypełniać się motoryzacyjnymi legendami. Na płycie u stóp ratusza stanęło między innymi kilka maluszków, polonezów, dużych fiatów, mercedesów, piękny trabant. Sentymentalne rozmowy wzbudziła nyska.

- Na takiej zdawałem prawo jazdy w szkole – wzdychał jeden z oglądających.

Dla jednych widok samochodu bez klimatyzacji, elektrycznych szyb, wszelkich elektronicznych innowacji to zawsze powód do sporego zdziwienia, że tak, kiedyś można było pokonywać trasę z gór nad morze i nikt specjalnie nie narzekał. Inni właśnie do tych wspomnień wracali z sentymentem.