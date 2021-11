Zabił miłość swojego życia w Chrzanowie. Recydywista Tomasz G. z wyrokiem w dniu urodzin ukochanej [ZDJĘCIA]

Do zbrodni doszło 16 lipca ub. roku w Chrzanowie. 42-leni Tomasz G., mieszkaniec Śląska wezwał pogotowie do pobitej partnerki, ale twierdził, że gdy usnął to Lidia B. wyszła nietrzeźwa z mieszkania i wówczas ktoś ją pobił. Gdy wróciła do siebie partner zauważył jej obrażenia i wezwał ratowników medycznych. Rannej nie udało się uratować, zmarła w chrzanowskim szpitalu.

Choć kobietę przywieziono do lecznicy około godziny 4.00 nad ranem to operacje przeszła dopiero 4 godziny później. Obrońca oskarżonego mec. Tomasz Matejczyk wnosił, by biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie wypowiedzieli się, czy ta zwłoka mogła przyczynić się do śmierci pobitej i czy to nie jest zaniedbanie lekarzy. Zdaniem ZMS tak jednak nie było, biegli dodali, że na zgon kobiety nie miał też związku z tym, że stwierdzono u niej niską krzepliwość krwi. Ranna straciła jej ponad trzy litry, była nietrzeźwa, brała też sporo leków.