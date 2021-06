Zabiła nieślubne dziecko. Krakowski sąd obniża jej karę

Z racji tuszy łatwo było jej ukryć ciążę, ale w końcu doszło do porodu siłami natury 16 stycznia 2019 r., w domu. Na rozpaczliwy krzyk przybiegła Małgorzata B. Ujrzała córkę opartą o stół i próbującą rodzić. Widać było, że skręca się z bólu. Co się dalej stało obie prokuratorowi i sądowi relacjonowały odmiennie.

We wsi nie mieli o niej dobrej opinii, bo 15 lat wcześniej urodziła nieślubnego syna, co w opinii miejscowych dyskwalifikowało ją jako kobietę i sąsiadkę. Trudno się więc dziwić, że gdy Katarzyna K. zorientowała się, że znów spodziewa się dziecka, to nie wspomniała o tym domownikom, jak i żadnemu z sąsiadów.

Najpierw Katarzyna twierdziła, że urodzonego chłopca Małgorzata B. wsadziła do worka i zabrała do sieni. Druga relacja Katarzyny: po porodzie wzięłam malca z podłogi i włożyłam do wiadra z nieczystościami, w którym pływał niecałe 10 minut, wystawała mu wtedy główka. Trzecia wersja: noworodek od razu wpadł do wiadra.

Małgorzata B. opisywała fakt porodu odmiennie i podała, że córka po urodzeniu wzięła dziecko i wsadziła je do wiaderka, ale główką w dół. - Nie jest prawdą, że dziecko samo do niego wpadło - kategorycznie stwierdziła Małgorzata B. Sąd dał wiarę właśnie w tę relację. Potem Małgorzata B. zabrała dziecko i włożyła do plastikowego worka, który umieściła w pudełku i wyniosła do nieogrzewanej sieni. Wezwała karetkę, bo Katarzyna K. mocno krwawiła i tylko fachowa pomoc mogła ją uratować. Gdy pojawili się ratownicy Małgorzata przekazała im córkę, wręczyła też pakunek z martwym już noworodkiem.