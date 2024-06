Zabójca ze Spytkowic już jest w Polsce. Został przywieziony z Niemiec do aresztu w Jeleniej Górze, trafi do Wadowic Małgorzata Gleń

Mirosław M,. podejrzany o podwójne zabójstwo został przewieziony do aresztu w Jeleniej Górze

54-letni Mirosław M. ze Spytkowic w Małopolsce został przewieziony do aresztu do Jeleniej Góry. Jest podejrzanym o brutalne zabójstwo matki i siostry na początku kwietnia tego roku. Po dokonaniu morderstwa uciekł do Niemiec, gdzie został zatrzymany po kilku dniach. Od tego czasu trwała procedura ekstradycyjna. Niedługo zostanie przewieziony do Zakładu Karnego w Wadowicach.