Zaborze. Troje dzieci pod kołami auta, po tym, jak wysiadły z autobusu szkolnego. Czy tego wypadku można było uniknąć?

FLESZ - Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?

Traumatyczne przeżycia pozostaną w dzieciach i ich bliskich na zawsze

Do zdarzenia doszło w słoneczne czwartkowe popołudnie na ul. Grojeckiej w Zaborzu (gm. Oświęcim). Autobus szkolny wiozący uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborzu zatrzymał się na przystanku Zaborze Przedszkole. Ze środka wyszło kilkoro dzieci. Na część z nich czekali rodzice i dziadkowie. Dominika, Milena i Nikodem do domu mieli wracać sami. Zgodnie z obowiązującym prawem, dzieci do siódmego roku życia muszą być pod opieką dorosłych.