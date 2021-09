Zagłębie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice. Wojcinowicz dał "Żubrom" zwycięstwo ZDJĘCIA

Najpierw był strzał Joao Oliveiry, obroniony przez Gabriela Kobylaka (5 min), ale to Puszcza mocno doszła do głosu. Z uderzeniem z dystansu Sebastiana Górskiego Matko Perdjić jeszcze sobie poradził. Za chwilę jednak był rzut rożny: wykonał go Marcel Pięczek, zagłówkował Emile Thiakane, a akcję skończył strzałem z bliska Szymon Kobusiński. 0:1.

Niepołomiczanie chcieli pójść za ciosem. Były kolejne stałe fragmenty (w I połowie pięć kornerów, przy dwóch Zagłębia), w 24 min znów strzał głową oddał Thiakane - Perdijić wybił piłkę. W tym momencie zaczęli się budzić gospodarze, goście trochę zwolnili. Uderzenie Szymona Sobczaka obronił Gabriel Kobylak, strzał Wojciecha Kamińskiego zablokował Ołeksij Dytiatjew - tworzący razem z Tomaszem Wojcinowiczem zupełnie nową parę stoperów Puszczy.

W 35 min niepołomicka defensywa popełniła błąd. Joao Oliveira zwietrzył szansę na przejęcie piłki - i w polu karnym został sfaulowany przez Kobylaka. Zagłębie wyrównało.