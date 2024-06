Zajrzeliśmy do wnętrza wieży widokowej na Łysuli w Dominikowicach. Konstrukcja robi wrażenie, tak jak widoki z niej. Sami się przekonajcie

Prace przy wieży i wokół niej trwają niemal bez przerwy. Robotnicy krzątają się na terenie budowy od rana do wieczora. Choć główna konstrukcja jest już gotowa, trwa porządkowanie terenu, przygotowanie go pod montaż, zapowiadanych przez inwestora, czyli gminę Gorlice bramek. Ekipa fachowców zajmuje się także montażem ostatniego odcinka zjeżdżalni.

Trzecia wieża na szczycie Łysuli?

Od kilku miesięcy miejsce budowy jest także celem wycieczek. Gorliczanie, ciekawi oryginalnej konstrukcji, przychodzą w pobliże, by przyjrzeć się pracom. Teraz zaś, gdy zaczęło się grzybobranie, jest ich jeszcze więcej.

- Zaciekawił mnie też ażurowy szalunek, więc zboczyłam nieco z trasy, tym bardziej że grzybów za wiele jeszcze nie ma – opowiadała napotkana ma miejscu grzybiarka, mieszkanka Dominikowic.

Z zupełnie luźnej rozmowy wynika, że nie jest to pierwsza wieża w tym miejscu.

- Wcześniej stały tutaj i to nawet dwie. Gdy pierwsza spłonęła po uderzeniu pioruna, wojsko wybudowało drugą – opowiada z kolei inny grzybiarz. - Pamiętam, że jako mały chłopak wspinałem się po niej. Tyle, że nie było żadnych schodów, tylko zwykłe drabiny – dodaje.