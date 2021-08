Zakopane. Ania Gąsienica-Byrcyn zaśpiewa w Opolu - w konkursie "Debiuty i Premiery"!

Tegoroczny festiwal w Opolu odbędzie się do 3 do 6 września. W jego trakcie będzie konkurs dla debiutantów - wystąpi 10 wykonawców. W tym młoda góralka z osiedla Gładkie w Zakopanem.

Ania to wszechstronnie wykształcona muzycznie wokalista, która dodatkowo gra na gitarze, skrzypcach i fortepianie. Pochodzi ze starej góralskiej rodziny. Urodziła się w Toronto, wychowała pod Giewontem, gdzie mieszka i wiąże przyszłość z tym miejscem. Na co dzień śpiewa w zespole regionalnym "9SIŁ".

Ania postawiła już swoje pierwsze kroki przed kamerami. Spróbowała swoich sił w 11. edycji programu "The Voice of Poland", gdzie doszła do ścisłego finału. Wyśpiewała tam trzecie miejsce. - To nie są Tatry, to są Himalaje – tak chwaliła jej głos i talent Urszula Dudziak, jedna z jurorek programu.