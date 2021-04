Zakopane. Będzie remont rzeźby "Orbity", rzeźby nazywanej Uchem Naczelnika. Miasto dostało na to dofinansowanie

Zakopane. Co dalej z walką o mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w 2027 roku? Terminy gonią, rozmów nie ma

Zakopane najprawdopodobniej nie będzie walczyło organizację mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2027 roku. Nie będzie, o ile aplikację kandydacką trzeba będzie złożyć do 1 maja 2021 roku. Pojawiły się bowiem niejasności, co do terminu składania wniosku o organizację imprezy.