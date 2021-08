Zakopane. Bus do Morskiego Oka to dzisiaj jedna z największych atrakcji. Zobaczcie tę kolejkę!

Piękna wtorkowa pogoda, a na dodatek deszczowe prognozy na kolejne dni zachęciły mnóstwo turystów, by ruszył do Morskiego Oka. Jak już informowaliśmy, od rana tworzą się korki na drodze dojazdowej do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka.

Dziś okazuje się, że kolejka do Morskiego Oka zaczyna się już w Zakopanem – na dworcu, skąd odjeżdżają busy do Morskiego.

We wtorek rano kolejka do busa liczyła ponad 150 metrów. Stało w niej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób. Wężyk turystów zaczynał się przy przystanku na dworcu, a kończyć na wysokości sklepu Tesko na Chramcówkach.

Można by tym samym powiedzieć, że we wtorek 3 sierpnia największą atrakcją Zakopanego, przed którą ustawiają się kolejki to właśnie bus do Morskiego Oka… Inni się śmieją, że trzeba zmienić przysłowie: kto późno wstaje, ten... stoi w kolejce.