Zakopane. Jest zielone światło dla modernizacji stoku na Nosalu

Ta informacja ucieszy narciarzy! Zakopiańscy radni przyjęli właśnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla okolic zakopiańskiego Nosala. Dokument, na którego powstanie mocno naciskał prezydent Andrzej Duda, pozwoli zmodernizować zamkniętą od kilku lat górną cześć Ośrodka Narciarskiego na Nosalu. Jak zapowiadają w mieście, po ukończeniu prac będzie ten stok można zgłosić nawet na miejsce organizacji Pucharu Świata w slalomie.

DRUGA FALA: Przez restrykcje stracili środki do życia. Branża fitness umiera

- Na sesji 26 października 2020 roku wydarzyła się rzecz, która jest historycznym wydarzeniem w historii Zakopanego - przekonują zakopiańscy radni i tłumaczą, że w ten dzień rada przyjęła zapisy nowego planu przestrzennego dla okolic Nosala. Tym samym miasto stworzyło warunki do reaktywacji narciarstwa zjazdowego na Nosalu, przebudowy tego stoku, a w przyszłości także organizowania na nim najważniejszych światowych zawodów. Zapisy MPZP „Nosal – stacja narciarska” pozwalają na budowę w tym miejscu nowej kolejki krzesełkowej, która będzie wywozić narciarzy na szczyt stoku. By później mogli oni bezpiecznie zjechać w dół, trasa zostanie poszerzona i wyprofilowana. Stanie się tak po tym, jak wcześniej wyciętych zostanie kilkaset drzew rosnących na obszarze blisko 1,5 hektara. Co najważniejsze, choć las ten leży w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, ten nie będzie blokował wycinki, bo zgodę na nią dał już Minister Środowiska. Cały ośrodek zostanie też wyposażony w system sztucznego śnieżenia oraz lampy, które oświetlą stok po zmroku. Wszystko to umożliwi dostosowanie stoku do standardów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS i uzyskanie odpowiednich homologacji umożliwiającej rozgrywanie zawodów krajowych i międzynarodowych.

Czy Nosal podzieli smutny los Gubałówki? - To bardzo szczęśliwy dla miasta dzień - mówił podczas sesji burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. - Wszystko zaczęło się z inicjatywy pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas wspólnego spotkania z dyrektorem COS Zakopane oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego uzgodniliśmy, że będziemy dążyć do otwarcia Nosala, aby w tym miejscu można było zbudować prawdziwy ośrodek narciarski. Dziękuję za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym: dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego i Radzie Naukowej Parku, samorządowcom, którzy jednoznacznie popierali nasze działania oraz wszystkim radnym Miasta Zakopane – dodawał Dorula.

Burmistrz Miasta Zakopane podziękowania kieruje również do Ministra Środowiska Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Edwarda Siarki oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, którzy wsparli prowadzone przez Miasto działania. Teraz pytanie brzmi: kiedy może ruszyć sama budowa ośrodka narciarskiego i kto się za nią weźmie? Tu pojawiają się przysłowiowe schody.

Reaktywacja stoku na Nosalu? Są plany nowej kolei - Dalsze kroki zależeć będą od porozumienia właścicieli gruntów i infrastruktury narciarskiej. Miasto stworzyło możliwość rozwoju narciarstwa na Nosalu. Życzę właścicielom i inwestorom, aby jak najszybciej rozpoczęli współpracę, która skutkować będzie powstaniem nowoczesnego ośrodka narciarskiego w naszym mieście – podkreśla burmistrz Dorula. Okazuje się jednak, że o porozumienie wcale może nie być tak łatwo. Obecnie dolna część ośrodka narciarskiego na Nosalu należy do rodziny Stramów, którzy od lat 90. prowadzą tu kilka małych wyciągów narciarskich i ośrodek uczący dzieci jazdy na nartach i snowboardzie. Z kolei górna część gruntów to teren TPNu, który z kolei sugeruje, że najchętniej widziałby jako inwestora przyszłego ośrodka rządową instytucję Centralnego Ośrodka Sportu (do niego należy nieużywany już wyciąg narciarski).

Stramowie musza się więc z COSem dogadać. Nie jest to niemożliwe, ale zapewne rodzina ta będzie chciała, żeby w przyszłości ON Nosal funkcjonował tak, by funkcje sportowe i treningowe łączył z dalszą możliwością szkolenia małych narciarzy u podnóża trasy.