Zakopane. Jubileuszowa X Zakopiańskie Weekend Biegowy. Biegacze mierzą się z trudnymi trasami

W sobotę z kolei wystartował Bieg im. hr. Władysława Zamoyskiego na dystansie 10 km, start odbył się o godzinie 6.45 z Palenicy Białczyńskiej. Biegacze mierzą się z trasą do Morskiego Oka.

W ramach weekendu biegowego już rozegrano Bieg Sokoła na dystansie ok. 15 km. Trasa wiodła zawodników z Kuźnic i dalej przez Kalatówki, Ścieżką pod Reglami, Dolinę Białego, Drogą pod Reglami, Dolinę Strążyską, Ścieżkę nad Reglami, Doliny Białego znó na Kalatówki i z powrotem do Kuźnic.

Start Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły będzie przed kinem Sokół. Zawodnicy pobiegną do tamy w Kuźnicach a potem na Nosal, Dolinę Jaworzynki, Przełęcz Między Kopami, do schroniska Murowaniec, nad Czarny Staw Gąsienicowy, Czerwone Stawki, Pośrednią i Skrajną Turnię, Przełęcz Liliowe, Beskid, Suchą Przełęcz, Kasprowego Wierchu, Myślenickie Turnie, Kuźnice, Kalatówki, Ścieżka nad Reglami, Dolinę Białego i dalej do miasta na Plac Niepodległości, gdzie zlokalizowana będzie meta.

Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na zalegający w wyższych partiach gór śnieg, trasa została zmieniona i ominie w tym roku Karb i Przełęcz Świnicką.

W 2020 r. ze względu na trwającą pandemię zawody niestety nie mogły się odbyć. Dodać należy, że po Tatrach z „Sokołem” biegamy już dwanaście lat, a sama historia zawodów i Towarzystwa Gimnastycznego sięga przełomu XIX i XX wieku. Weekend Biegowy zaś ma w tym roku swoją dziesiątą edycję.