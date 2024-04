W lawinie w Tatrach Wysokich zginął ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR i członek KW Kraków

Do wypadku lawinowego doszło w rejonie Świnickiej Przełęczy w Tatrach Wysokich. Jednak poszukiwania mężczyzny rozpoczęły się dopiero w nocy z soboty na niedzielę – po tym, jak TOPR otrzymał zgłoszenie od rodziny zaginionego 34-latka.

- Ostatnia znana lokalizacja skiturowca to rejon Świnickiej Kotlinki. Po godzinie 2 w nocy z Centrali TOPR wyrusza kilka grup ratowników w celu przeszukania okolicy Doliny Zielonej Gąsienicowej. Jedna z grup poniżej Świnickiej Przełęczy lokalizuje świeże lawinisko, w związku z czym przechodzi do przeszukania go. Przy pomocy detektora lawinowego udaje się zlokalizować zasypanego narciarza, a o godz. 4:57 wydobyć go na powierzchnię, niestety bez oznak życia. Ratownikom pozostał smutny obowiązek przetransportowania ciała na Brzeziny i przekazania go Policji - opisują akcję ratunkową ratownicy TOPR.

Informację o śmierci ratownika przekazała Grupa Beskidzka GOPR.