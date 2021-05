Zakopane. Już nie będzie wstydu pod skocznią. W końcu remont ulicy Bronisława Czecha Łukasz Bobek

To chyba jest jedna z najgorszych ulic w centrum miasta. I nie chodzi tutaj o otoczenie, bo to jest wyjątkowe. Ale o nawierzchnię. ulica Bronisława Czecha, położona w rejonie Wielkiej Krokwi, dziurawa jest na szwajcarski ser. Na szczęście to niebawem się zmieni.