Zakopane. Kolejne ulice zostaną objęte ochroną konserwatora zabytków. Chroniony jest układ urbanistyczny

Na terenie Zakopanego obecnie ochroną konserwatorską układu urbanistycznego objęte są już ulica Kościeliska, Rówień Krupowa, a także obszar tzw. Parcel Urzędniczych, czyli ulice Zamoyskiego, Sabały, Józefa Piłsudskiego oraz Bronisława Czecha. W toku są procedury związane z wpisem do rejestru obszaru ulice Sienkiewicza, Witkiewicza, Jagiellońskiej i częściowo Kościuszki, oraz obszaru ulicy Chałubińskiego i reszty ul. Zamoyskiego.

- Wpis ma na celu ochronę historycznej zabudowy Zakopanego przed niekontrolowana zabudową, włącznie z ochroną tzw. okien widokowych na Tatry. Chodzi o to, by nie dopuścić do zabudowy otwarć widokowych w rejonie. Teraz, zgodnie z tym wpisem, jeśli pojawiłby się pomysł zabudowy, konserwator zabytków zareaguje i zatrzyma tą budowę - wyjaśnia Małgorzata Staszel z miejskiego biura konserwatora zabytków w Zakopanem.