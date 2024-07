Zakopane ma powód do wstydu. Dziurawe Krupówki straszą turystów

Turyści zdają się jednak nie zwracać uwagi na stan kostki, po której chodzą.

- Dzisiaj przyjechaliśmy do Zakopanego - mówi Marta, która razem z mężem i dwójką dzieci wybrała się na spacer zakopiańskim deptakiem. - Dzisiaj pogoda jest brzydka, to tylko wyszliśmy na Krupówki, żeby coś zjeść i kupić jakieś pamiątki - mówi kobieta rozglądając się za dziećmi, które stały przy straganie z pamiątkami.

Pytana o to, czy patrzy pod nogi odpowiedziała, że nie zauważyła jaki jest stan deptaka -

Rozglądam się bardziej za pamiątkami, ale faktycznie przed chwilą stanęłam w kałużę i mam teraz w bucie mokro - mówi o nawierzchni deptaka kobieta.