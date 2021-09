Zakopane. Mobilne Centrum Edukacji ma zachęcać dzieci do podróży po Polsce

Inauguracja akcji odbyła się w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Na tamtejszej sali sportowej powstała wirtualna wioska, gdzie można poznać atrakcje turystyczne. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli, a pośrednio także rodziców. Ma na celu zachęcić do podróżowania po Polsce i poznawania najróżniejszych zakątków kraju, na których zwiedzanie można przeznaczyć również środki z Polskiego Bonu Turystycznego. „Turystyczna Szkoła” jest działaniem realizowanym przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, przy udziale lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.

Jednym z kluczowych elementów programu jest Mobilne Centrum Edukacji, które - o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli - jesienią ma odwiedzać szkoły podstawowe w całym kraju, niezależnie od ich wielkości czy usytuowania.

- W Polsce mamy wiele atrakcji turystycznych na wysokim poziomie. Często znajdują się one bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Projekt Mobilne Centrum Edukacji - Turystyczna Szkoła jest kolejnym projektem, który podobnie jak Polski Bon Turystyczny ma na celu wspieranie i promowanie krajowej turystyki. W MCETS znajdzie się także specjalna przestrzeń dla promocji kształcenia w sektorze usług turystycznych, który jest dziś szczególnie ważnym obszarem dalszego rozwoju gospodarki turystycznej - podkreśla Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.