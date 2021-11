Zakopane. Na Gubałówce znów rozbłyśnie Kraina Światła. Świetlne rzeźby zaświecą się w dzień niepodległości Łukasz Bobek

Tysiące kolorów, iskrzące się od lampek trójwymiarowe rzeźby inspirowane tradycją Podhala i niezapomniany spektakl świateł, a do tego imponujący widok na panoramę Tatr – to wszystko czeka na chętnych, którzy w najbliższym czasie odwiedzą zakopiańską Gubałówkę. Od 11 listopada do końca zimy Gubałówka po raz kolejny stanie się magicznym miejscem i najjaśniejszym punktem widokowym w Polsce.