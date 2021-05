Zakopane. Nareszcie będzie zabawa w plenerze. Wielki Dzień Dziecka już w niedzielę 30 maja

Po długim czasie lekcji zdalnych i siedzeniach przy komputerach, dzieciaki przede wszystkim będą mogły wziąć udział w zabawach sportowo-rekreacyjnych. Będzie więc przygotowany sportowy tor przeszkód, o który zadba Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Będą biegi, skoki i strzelanie do celu. Sekcja deskorolkowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przeprowadzi pokazy i konkurencje dla początkujących połączone z warsztatami nauki jazdy. O zdobycie pozostałych sprawności zadbają harcerze Obwodu Tatrzańskiego ZHR.

Jak zwykle nie zabraknie atrakcji przygotowanych przez policję. Będzie także coś dla miłośników straży pożarnej. Na imprezie pojawi się prawdziwy wóz bojowy z OSP Olcza. Każdy będzie mógł się dowiedzieć, jak to jest być strażakiem czy policjantem.

Na stoisku Miejskiej Biblioteki Publicznej będą odbywały się warsztaty z ozdabiania domków dla ptaków czy tworzenia zakładek do ulubionych książek. Jeśli dopisze pogoda można będzie na leżakach wysłuchać fragmentów książek „Koszmarnego Karolka” czy „Wakacji Mikołajka”, a to w ramach akcja „Czytanie na trawie”.

Coś dla młodych artystów...

Wszystkie artystyczne dusze znajdą w Miejskiej Galerii Sztuki warsztaty ilustratorskie i pokaz filmu „Rybak na dnie morza”. By wziąć udział w zajęciach należy odwiedzić siedzibę Galerii przy ul. Krupówki. Natomiast na Równi przy stoisku Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór przez cały dzień będzie można wyczarować kwiaty z bibuły.